Как сообщает источник, выступая на Всемирном экономическом форуме, генеральный директор компании Moderna Стефан Бансель заявил, что его компания планирует создать комбинированную сезонную прививку против Covid-19 и гриппа.

"Таким образом, у людей не будет возникать проблем с выполнением требований, если им не хочется делать по две-три дозы зимой против разных болезней. Они смогут сделать один "бустер", который защитит как от коронавируса, так и от гриппа, а также от заболеваний, вызываемых РСВ", — сказал Бансель.

На вопрос, когда может появиться такой "бустер", глава компании Moderna ответил, что "в лучшем случае осенью 2023 года".

После омикрона ограничения станут не нужны?



Генеральный директор компании Pfizer Альберт Бурла предположил, что штамм омикрон может стать последним в пандемии Covid-19, из-за которого необходимо вводить ограничения.

"Скорее всего, вирус будет продолжать циркулировать в течение следующих нескольких лет. Он распространился по всему миру, и от него очень трудно избавиться", — отметил Бурла.

"Но я думаю, что благодаря инструментам, которые дала нам наука, эта волна коронавируса станет последней с таким большим количеством ограничений", — предположил глава Pfizer.

В интервью французскому телеканалу BFMTV Бурла согласился с главой компании Moderna в том, что ежегодная вакцинация против Covid-19 в ближайшие годы станет частью нашей жизни.

"После полной вакцинации тремя дозами, нужно будет делать ревакцинацию одной дозой раз в год. Людям с пониженным иммунитетом, возможно, потребуется прививаться каждые четыре месяца", — добавил он.

Вакцинное неравенство



По оценке представителей коалиции People's Vaccine Alliance, за 2021 год компании-производители вакцин Pfizer, BioNTech и Moderna заработали до $34 млрд.

People's Vaccine Alliance — коалиция организаций и активистов, добивающихся доступа к вакцинам для всех стран и слоев населения, независимо от уровня доходов. Ее представители выражают недовольство тем, что, несмотря на государственное финансирование Pfizer/BioNTech и Moderna отклонили призывы передать технологию производства вакцин в страны с низким уровнем дохода при посредничестве ВОЗ.

В настоящее время 98% людей в странах с низким уровнем дохода не прошли полную вакцинацию, отмечают члены альянса. Компании Pfizer, BioNTech и Moderna заключили выгодные контракты с самыми богатыми правительствами, фактически бросив развивающиеся страны на произвол судьбы, — говорит Мааза Сейум, представитель альянса в Африке.

В мае прошлого года Еврокомиссия утвердила поставку в страны ЕС 1,8 млрд доз вакцины Pfizer/BioNTech до 2023 года. По данным немецких СМИ, сумма контракта составила €35 млрд. Сообщается, что стоимость одной дозы составляет €19,5, что выше, чем по предыдущим контрактам Еврокомиссии (€15,5).