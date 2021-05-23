Интервью, ставшее одним из эпохальных телевизионных событий XX века и собравшее в вечер показа аудиторию в 23 миллиона британских телезрителей, стало главным событием в карьере взявшего его журналиста Мартина Башира.

Но прошлой осенью всплыли на поверхность некоторые факты, давшие основание обвинять его в том, что он вводил принцессу в заблуждение, дабы получить сенсационный материал.

Би-би-си организовала собственное расследование, которое возглавил бывший член Верховного суда Соединенного Королевства лорд Дайсон. Оно пришло к выводу, что Башир в той давней истории проявил себя "ненадежным", "лукавым" и "нечестным". "То, что делал господин Башир, не было импульсивным актом под влиянием момента. Все было тщательно спланировано", — заявил лорд Дайсон.

В свое время проверку по делу об интервью проводил Тони Холл, впоследствии ставший генеральным директором Би-би-си. Тот заключил, что Башир является "честным" и "заслуживающим уважения" человеком. Дайсон называет расследование Холла неполноценным и "вопиюще неэффективным".

Многие подробности дела оставались сокрытыми четверть века.

Уже не жившая с мужем, будущим королем, принцесса Диана в том интервью рассказывала о внебрачных связях, дворцовых интригах, проблемах с ее психическим и физическим здоровьем и непригодности бывшего супруга, принца Чарльза, для его высокой роли.

"Вы правда думаете, что против вас ведется кампания?" — спросил Мартин Башир, перед этим несколько недель именно это ей внушавший. По его словам, некие уникально информированные источники рассказывали ему о направленных против принцессы грязных уловках журналистов, придворных, спецслужб и даже ее личных друзей. "Да, я так считаю", — ответила Диана.

В 1995 году я работал в программе "Панорама", и до меня доходили слухи, что Башир прибегнул к обману, чтобы заполучить свою "бомбу", но не более того.

Детали начали всплывать прошлой осенью. К годовщине знаменитого интервью Би-би-си предоставила телеканалам ITV и Channel 4 некоторые факты, которых журналисты добивались годами. Одновременно брат принцессы Дианы Чарльз Спенсер сообщил, что конспектировал содержание своих разговоров с Баширом, предшествовавших интервью с сестрой.

Доклад лорда Дайсона стал официальной реакцией Би-би-си на обвинения в адрес Мартина Башира и неспособность комиссии Тони Холла докопаться до истины в 1996 году.

Тем не менее, вновь возникшие обвинения были настолько серьезны, что нынешняя команда "Панорамы" решила провести собственное расследование, дабы вернуть веру зрителей в ее качество и объективность.

Мы поговорили практически со всеми свидетелями, выступившими ранее перед комиссией лорда Дайсона, и многими другими, а также получили подробные показания от графа Спенсера.

Как и лорд Дайсон, мы ознакомились с внутренними документами Би-би-си, из которых следует, что Башир неоднократно лгал и что имело место серьезное нарушение журналистской этики и правил Би-би-си.

И тем не менее Холл сообщил совету директоров Би-би-си, что он не сомневается в том, что Башир никого не собирался обманывать, а в своей записке добавил, что считает его "честным и порядочным человеком".

Башир вступает в контакт с графом Спенсером

Эта история началась, когда Мартин Башир задумал убедить брата Дианы графа Спенсера, что среди журналистов, освещавших "войну Уэльских", сложился масштабный сговор против принцессы и его самого, а для этого заявить, будто он имеет доступ к неким эксклюзивным источникам в верхах.

24 августа 1995 года Башир позвонил одному из помощников графа Спенсера и оставил сообщение: "Не прошу об интервью или информации, просто 15 минут вашего времени для разговора".

Затем он направил Спенсеру письмо на бланке Би-би-си, в котором утверждал, что "провел последние три месяца, расследуя поведение прессы". На самом деле, большую часть этого времени он работал над другими выпусками "Панорамы". Однако письмо содержало доверительный намек, что он раскопал какие-то важные факты, касающиеся вмешательства СМИ в жизнь семьи Спенсеров.

"Я просто хочу поделиться некоторой информацией, которая, как мне кажется, может быть интересна для Вас", — написал Башир, рассчитывая, что Чарльз Спенсер заглотит наживку, поскольку тот имел собственную историю конфликтов с прессой.

Не получив ответа, Башир 29 августа снова позвонил, на сей раз самому Спенсеру. Тот ответил, что согласен встретиться где-нибудь в Лондоне в 18:00 и "пропустить по рюмочке".

Башир не рассчитывал, что Спенсер согласится так быстро. Чтобы втереться к тому в доверие, он собирался представить ему некие (ложные) доказательства того, что бывший начальник охраны семьи Спенсеров, отставной военнослужащий Алан Уоллер, регулярно получал деньги от медиа-концерна Руперта Мердока News international и от спецслужб за информацию о Спенсерах.

Однако при первой короткой встрече он эту тему не затрагивал — вероятно, потому, что не успел подготовить "доказательства".

Лорд Дайсон заявлял, что не смог установить конкретную дату создания фальшивки. Однако по данным нашего расследования, это случилось сразу после первой встречи графа Спенсера с Баширом.

Спенсер согласился продолжить разговор через два дня, в 11:30, 31 августа в его загородном поместье Олторп.

Фальшивые банковские документы



Чтобы создать "доказательства" против Алана Уоллера, Башир попросил бывшего коллегу, графического дизайнера Мэтта Уизлера, бросить все и сделать для него срочную работу. Уизлер не смог припомнить точной даты, а лишь сказал, что это было где-то в конце августа — начале сентября.

Тогдашний бизнес-партнер Уизлера рассказал мне, что Башир сперва позвонил ему, и это случилось во время карнавала в Ноттинг-хилле, который в 1995 году завершился 28 августа.

Поскольку Башир настаивал, что работа должна быть сделана к следующему дню, мой собеседник отказался и посоветовал тому обратиться к Уизлеру.

Уизлер и его партнер уверены, что второй звонок последовал максимум через несколько часов.

Поскольку в дневнике Спенсера указано, что его первая встреча с Баширом за "рюмочкой" имела место вечером 29 августа, можно заключить, что Башир принялся звонить дизайнерам сразу же после этого разговора.

Уизлер рассказал, что Башир явился к нему домой и попросил изготовить два фальшивых бланка банковских переводов на имя Алана Уоллера — один от 8 марта 1994 года на 4 тысячи фунтов от News International, другой от 4 июня того же года на 6,5 тысяч фунтов от зарегистрированной на острове Джерси компании Penfolds Consultants.

Все данные были у Башира в блокноте. Он уверял, что видел документы собственными глазами, но не сумел заполучить.

Журналист не сообщил, что история, над которой он работает, связана с принцессой Дианой, а лишь сказал, что "это может вывести на что-то большое касательно слежки MI5 или MI6".

Дизайнер сказал Баширу, что для такой работы потребуется вся ночь. Тот ответил, что назавтра куда-то улетает и просит прислать ему документы с курьером в аэропорт Хитроу к семи утра. Можно предположить, что Башир хотел иметь их на руках для следующего разговора с графом Спенсером, запланированного на 31 августа.

В записи, сделанной Спенсером сразу после разговора, сказано, что Башир утверждал, будто выплаты Уоллеру были регулярными: 4 тысячи фунтов от News International каждые три месяца и четыре перевода от Penfolds Consultants. Последняя, по словам Башира, являлась подставной компанией спецслужб.

Но главное, что зацепило Спенсера, — ложное заявление Башира, будто личный секретарь принца Чарльза, Ричард Эйлард, также участвовал в заговоре против Дианы. Именно ему якобы передавались тайно сделанные записи разговоров, и он же будто бы сказал журналисту Джонатану Димблби по поводу предстоявшего развода Дианы и Чарльза: "Игра заканчивается. Дальше некуда".

По словам Спенсера, это его потрясло. Он позвонил редактору "Панорамы" Стиву Хьюлетту, и, не раскрывая содержания утверждений Башира, спросил, является ли тот человеком, которому можно верить. Хьюлетт ответил, что Башир "у нас один из лучших".

Башир представлен Диане

14 сентября Башир и Спенсер снова встретились в Олторпе. Журналист повысил градус обвинений: личный секретарь Дианы — коммандер Патрик Джефсон в сговоре с секретарем принца Чарльза Эйлардом.

По словам Спенсера, Башир показал ему сложенный лист бумаги формата A4, подтверждающий, что Эйлард и Джефсон получали значительные суммы от спецслужб за информацию о передвижениях принцессы Дианы.

В своих показаниях лорду Дайсону Башир категорически утверждал, что не показывал Спенсеру подобного документа. Однако в записях Спенсера имеется пометка: "Патрик Джефсон давний друг Эйларда + деловые связи до 1992 года".

Все это отвечало давно известным опасениям Дианы, что лагерь бывшего супруга в Сент-Джеймском дворце строит против нее козни. Спенсер решил, что его сестре следует услышать все от Башира самой и позвонил ей.

Диана ответила запиской, впервые оказавшейся в распоряжении "Панорамы": "Дорогой Карлос [детское прозвище Чарльза Спенсера]! Я так признательна тебе за звонок сегодня утром — все это полностью согласуется с тем, что творится сейчас вокруг меня. Но они недооценивают силу Спенсеров!".

К 1995 году Диана уверила себя, что имеет врагов наверху, и была уязвимой и беспокойной. "Я думаю, она только и искала этому подтверждение", — сказал мне Чарльз Спенсер.

19 сентября Чарльз Спенсер представил Башира Диане. Сделанная им запись этого разговора содержит около 30 утверждений, которые, по его словам, сделал тогда журналист. Одна из них, в частности, гласит: "Джефсон — опасен: деньги. Переведены в офшор в марте 1994 года".

Спенсер сказал мне, что ближе к концу разговора начал испытывать сильные сомнения. "Я предупредил Диану, что в его историях концы не сходятся с концами, и извинился перед ней. Она ответила: "О, не волнуйся, Карлос. Была рада увидеться. Все это чепуха". Я решил, что больше никогда не услышу о Мартине Башире".

Башир утверждает, что большая часть комментариев, отраженных в записях Спенсера, исходила от Дианы. Однако лорд Дайсон говорит: "Я уверен, что большая часть, если не все из того, что содержится в записках графа Спенсера, было высказано мистером Баширом".

В своих показаниях лорду Дайсону журналист представил свою, сильно отличающуюся картину их разговоров со Спенсером и утверждал, что не говорил многих вещей, которые тот ему приписывает. Несмотря на выводы Дайсона, он настаивает на своей правоте.

А для Дианы это стало началом целой серии встреч с Баширом. "К концу лета 1995 года она уже была захвачена идеей дать телевизионное интервью", — замечает лорд Дайсон.

Однако знакомые, видевшиеся с Дианой незадолго до интервью 5 ноября, заметили в ней перемену. Она явно перестала доверять им, в том числе Джефсону. "Для Мартина Башира я был препятствием, которое надо устранить, — сказал мне Джефсон. — Потому что если бы я отсоветовал ей давать интервью, она могла бы согласиться".

Подруга Дианы Роза Монктон написала, что все чувствовали, что происходит что-то не то: "но никто из нас понятия не имел, в чем дело".

30 октября, в день, когда Диана подтвердила Баширу свое согласие на интервью, она встретилась со своим юрисконсультом лордом Мишконом и поведала ему о многочисленных ужасных заговорах против нее. На вопрос, откуда у нее эта информация, Диана лишь ответила, что источники надежные, и упомянула Центр правительственной связи.

Можно ли считать совпадением, что Башир, отчитываясь перед менеджментом Би-би-си, назвал среди своих источников сотрудника Центра правительственной связи?

Однако неизвестно ни единого случая, когда действующий офицер спецслужб раскрыл бы содержание перехваченных разговоров журналисту (даже если поверить, что разговоры Дианы записывались, что также выглядит сомнительным).

Главный вопрос для Би-би-си — в ходе как расследования Дайсона, так и расследования "Панорамы" — состоял в следующем: почему махинации Башира прошли мимо внимания старших менеджеров Би-би-си? Ведь все они были профессиональными журналистами и редакторами, для которых первое правило — усомниться, когда где-то не сходятся концы с концами?

Сигнал тревоги

Первый тревожный звонок, который должен был насторожить руководство корпорации, прозвучал в декабре 1995 года, спустя месяц после интервью.

Графический дизайнер Уизлер обратился к руководителям службы новостей Би-би-си Тиму Гардану и Тиму Сутеру и рассказал, как Башир вовлек его в подделку банковских документов.

По словам Уизлера, он не сразу осознал возможную связь между этим эпизодом и интервью принцессы Дианы, а осознав, сперва обратился к редактору "Панорамы" Стиву Хьюлетту, но тот сказал, что беспокоиться не о чем.

Хьюлетт скончался от рака в 2017 году. Я работал с ним много лет и не допускаю мысли, что он дал Баширу согласие на фальсификацию. Никаких доказательств этому нет. Но будь Хьюлетт жив, лорд Дайсон должен был бы его кое о чем спросить.

Например, почему, узнав о подделанных документах вскоре после трансляции интервью, он не доложил об этом вышестоящему руководству?

По имеющимся данным, Хьюлетт впервые узнал о фальсификации от продюсера "Панорамы" Марка Киллика, с которым Уизлер прежде работал и которому передал по факсу копии изготовленных им документов.

Киллик немедленно узнал название Penfolds Consultants, потому что компания ранее фигурировала в двух выпусках "Панорамы" о бизнесе бывшего менеджера футбольной сборной Англии Терри Венейблса, и удивился, с какой стати она что-то платила бывшему служащему графа Спенсера?

С этим вопросом и с факсом в руке Киллик подошел к Баширу в столовой в здании Би-би-си. Разговор вышел коротким и недоброжелательным. Башир попросту заявил Киллику, что это не его дело.

Тогда Киллик и двое его коллег — бывший заместитель редактора "Панорамы" Гарри Дин и репортер Том Мэнголд — 4 декабря пошли к Стиву Хьюлетту. Все трое вспоминают, что босс также сказал им, что это не их дело. Дин спросил Хьюлетта, знал ли он о подделанных документах, и тот ответил, что не помнит.

Когда Киллик ушел, Дин посоветовал Хьюлетту поговорить с графом Спенсером. Вскоре тот сам позвонил Хьюлетту, но нет никаких свидетельств попытки Хьюлетта или кого-либо еще из менеджеров Би-би-си сравнить версии событий в изложении Башира и Спенсера.

Лорд Дайсон считает это упущение самым непростительным и называет служебную проверку, проведенную Тони Холлом и продюсером службы новостей радио Би-би-си Энн Слоуман, ставшей впоследствии главным политическим советником корпорации, поверхностной и неэффективной. "Все было бы по-другому, если бы они потрудились поговорить с графом Спенсером", — замечает он.

Дин вспоминает, что Хьюлетт заверил его в том, что информация, содержавшаяся в банковских документах, была по сути верной, а то, что Терри Винейблс доверил ведение своих дел той самой компании, которая в них фигурирует, — чистое совпадение. Похоже, он при этом просто повторил слова Башира.

Башир без конца меняет показания

Бывший продюсер "Панорамы" Питер Моллой вспоминает, что графический дизайнер Уизлер, пришедший на рождественскую вечеринку команды "Панорамы" в качестве бывшего сотрудника, был чрезвычайно взволнован. Уизлер поведал Моллою, что в его квартиру кто-то вломился в его отсутствие, и что единственной пропажей оказались два компьютерных диска с теми самыми фальшивыми документами.

Когда Уизлер довел свою обеспокоенность до менеджмента Би-би-си, выяснилось, что Хьюлетт не сообщил своему непосредственному начальнику Тиму Гардаму об истории с документами. "Тим был зол, но в целом отнесся к случившемуся с пониманием", — вспоминал в 2001 году один из руководителей службы новостей Тим Сутер.

Хьюлетт заверил обоих начальников, что "в получении интервью у Дианы не было двойного дна".

Вслед за этим Гардам, Сутер и Хьюлетт втроем допросили Башира. Тот заявил, что не показывал банковские документы Диане или кому-либо еще. По его словам, использовать их, чтобы убедить Диану дать интервью, было невозможно, потому что содержавшуюся в них информацию он узнал от самой Дианы.

В сделанной после встречи записи Тим Гардам выразил недоумение, зачем, в таком случае, Башир взял на себя труд и расходы по изготовлению аутентично выглядевших документов?

Он настоятельно посоветовал Баширу получить от принцессы Дианы письменное подтверждение, что документов он ей не показывал.

На следующий день из Кенсингтонского дворца поступило письмо, написанное от руки: "Я подтверждаю, что не (слово "не" дважды подчеркнуто) подвергалась никакому неподобающему давлению с целью получить у меня интервью. Мартин Башир не представил мне никаких документов и не сообщил никакой информации, которая мне не была бы известна прежде. Я совершенно довольна интервью и подтверждаю все сказанное в нем".

Письмо Дианы положило конец всем сомнениям руководства Би-би-си. Величайшая сенсация была спасена. На время.

Не обратили внимания даже на явное несоответствие, прямо указывавшее, что Башир солгал.

В ноябре Башир сообщил Гардаму, что его первая встреча с принцессой Дианой состоялась в конце сентября, о чем Гардам написал в своих показаниях Тони Холлу. Между тем, Мэтт Уизлер сообщил Гардаму и другим, что заказ на изготовление фальшивок поступил ему от Башира в конце августа-начале сентября — как минимум за три недели до первой встречи Башира с Дианой.

Таким образом, Башир никак не мог получить содержавшиеся в документах сведения от Дианы.

Когда мы указали Тиму Гардаму на расхождение дат, он ответил, что тогда не обратил на это внимания. "Если бы обратил, я бы спросил об этом Башира", — сказал он. Гардам объясняет, что в первую очередь его интересовало утверждение, что "документы показали принцессе Уэльской, чтобы убедить ее дать интервью".

Башир, вероятно, рассчитал, что если он назовет источником информации Диану, руководство Би-би-си не станет обращаться к ней за подтверждением. Так оно и вышло.

Чтобы его слова выглядели более правдоподобными, он признал, что произвольно указал в документах компанию Penfolds Consultants. Почему? Принцесса Диана якобы сказала ему, что спецслужбы платили бывшему охраннику Спенсеров через свою подставную компанию, название которой она забыла, а лишь помнит, что та зарегистрирована на острове Джерси. Вот он и вписал известную ему компанию, также зарегистрированную на Джерси.

Башир не мог не понимать, что уйти от вопросов насчет Penfolds ему не удастся, поскольку именно эта компания фигурировала в его предыдущих выпусках "Панорамы". Между тем, ранее он заверил Хьюлетта, что вся информация, содержащаяся в банковских документах, — точная, о чем Хьюлетт сказал сомневавшемуся Гарри Дину.

Неизвестно, какие выводы для себя сделал из этого кульбита Хьюлетт, но в сделанной Гардамом записи разговора с Баширом данная тема никак не упоминается, из чего можно заключить, что Хьюлетт не привлек к ней внимания остальных.

Когда Гардам спросил его, зачем ему вообще нужны были фальшивые выписки, Башир ответил, что ему просто нужно было записать и сохранить эту информацию — неубедительный повод заставлять работать всю ночь дизайнера и платить ему 250 фунтов из бюджета Би-би-си, а потом еще и доставлять документы с курьером в Хитроу. Вместо этого можно было просто записать все в блокноте.

Тем не менее, каким бы маловероятным это ни казалось сегодня, письмо Дианы успокоило начальство корпорации. "Всем можно было расслабиться к Рождеству, — описывал тогда ситуацию Сутер. — Мы немного испугались, но все удалось решить". Однако граф Спенсер не считает, что письмо Дианы оправдывает Би-би-си. "Диане пришлось действовать с позиции человека, которого обманули. Она не знала, что вся договоренность об интервью была основана на лжи, которая сделала ее уязвимой", — сказал он мне.

Если руководство Би-би-си думало, что все на этом закончится, то оно ошибалось. 21 марта со Спенсером связался репортер газеты Mail on Sunday. В газете сказали, что расследуют, каким образом Башир познакомился с Дианой и получил свое знаменитое интервью. В Mail предположили, что для того, чтобы войти в доверие к Спенсеру, Башир показал ему поддельные документы органов безопасности, которые якобы подтверждали, что Кенсингтонский дворец прослушивается. В газете явно о чем-то догадывались, но ошиблись с содержанием документов.

Спенсер, не доверявший таблоидам, позвонил на Би-би-си, чтобы узнать больше. Он разговаривал с Хьюлеттом и сказал ему, что сам представил Башира Диане "19 сентября из-за его крайне серьезных обвинений в адрес газет, конкретных журналистов, конкретных старших служащих Сент-Джеймсского дворца и неназванных сотрудников спецслужб".

Для Хьюлетта это была великолепная возможность расспросить графа об этих обвинениях Башира и, главное, спросить, не показывали ли Спенсеру банковских выписок — ведь в отличие от Спенсера он знал, что они были подделкой. Непонятно, задал ли Хьюлетт хотя бы один из этих вопросов. Однако, так как Mail on Sunday говорила о поддельных выписках, Гардам велел Хьюлетту снова допросить об этом Башира.

И снова Башир заявил, что никому не показывал фальшивок, включая Спенсера.

23 марта Гардаму позвонили из Mail on Sunday, а потом репортер поймал его на выходе из дома. Он позвонил Баширу и спросил снова: показывал ли он документы Спенсеру? Башир снова это отрицал. Гардам продолжал сомневаться и днем вновь вернулся к расспросам. Испугавшись, что ситуация попадет в СМИ, Башир наконец сдался и признался, что показал документы графу. Правду из Башира удалось вытянуть только с четвертой попытки.

Гардам был в ярости. Он сказал Баширу, что Би-би-си нужно обдумать свою позицию.

Би-би-си ведет расследование

Гардаму предстояло через несколько дней покинуть Би-би-си. В записке своему преемнику он изложил все то из сказанного Баширом, что оказалось неправдой. В записке также сказано, что Тони Холл согласился, что Башир "обманул нас и […] судя по всему действовал неэтично, в нарушение правил корпорации". Холл выступал за проведение "полноценного расследования" внутри Би-би-си.

Однако то, что произошло дальше, вряд ли можно было так назвать.

Mail on Sunday не стала тогда ничего публиковать, но к апрелю 1996 года доработала историю и опубликовала фальшивые документы Башира. И Холл, и Хьюлетт утвердили заявление Би-би-си, в котором говорилось, что документы "никогда не имели отношения к "Панораме" или к принцессе Диане". Однако к тому моменту они уже знали, что Башир показывал документы Спенсеру. Они знали, что Башир признал это в письменном заявлении, указав, что хотел "улучшить" отношения с графом. То есть документы, безусловно, были "связаны с "Панорамой" и принцессой Дианой".

В целом лорд Дайсон считает, что публичные заявления Би-би-си касательно этого вопроса "не отвечали тому высокому уровню честности и прозрачности, которым известна корпорация."

Энн Слоуман, временно занявшая место Гардама, вместе с Тони Холлом провела "полное расследование". Они, судя по всему, так и не поняли, что одно из основных утверждений Башира было ложью, а именно то, что информацию для поддельных документов ему предоставила Диана.

Как и Гардам в декабре 1995-го, ни Холл, ни Слоуман, кажется, не обнаружили, что Диана не могла быть источником Башира, потому что когда Уизлер подделал документы, они еще не были знакомы. Но даты, видимо, никто не сравнивал. Лорд Дайсон не считает, что руководство Би-би-си несет ответственность за то, что не заметило разнобоя в датах. Однако он отмечает, что ему "очень трудно представить", что Башир и Диана были в настолько тесных отношениях, что она могла поделиться с ним такой информацией еще до первой встречи.

В ходе расследования Холла-Слоуман удалось, впрочем, составить хронологию событий, с которой мы уже знакомы. Расследователи уделяли больше внимания утечкам из "Панорамы" в газеты, чем Баширу. Отправной точкой они выбрали октябрь, незадолго до выхода интервью в эфир, а не конец августа — начало сентября, когда, как было известно начальству, Башир заказал поддельные выписки. И в его выводах ни разу не говорилось, что Башир врет.

На хронологии отразилось мнение самой Слоуман о "Панораме". В беседе с покойным Ричардом Линдли, тоже репортером программы, для книги 2002 года "Панорама: 50 лет гордости и паранойи", она сравнит редакцию с "клубком змей", полным соперничества и зависти. "Все были уверены, что у них есть богом данное право делать "утечки" в прессу", — говорила Слоуман.

Если бы граф Спенсер сделал тогда публичное заявление, оно могло бы разнести версию Башира в пух и прах — а Би-би-си постиг бы один из крупнейших в ее истории кризисов. Однако, говорит мне Спенсер, он этого не сделал, потому что не знал, что Би-би-си ведет расследование, а интервью принцессы Дианы "Панораме" "расценивали как крайне спорное." "И если бы я при ее жизни выступил против ее версии… мне не хотелось никаким образом публично идти против ее интересов," — говорит он.

К тому же на тот момент Спенсер не знал, что документы были подделкой, как и о том, что Башир сказал начальству корпорации, что данные ему предоставила Диана.

Кроме того, про сенсацию Mail on Sunday довольно быстро забыли. Пиарщики Би-би-си перенесли в ней акцент на "завистливых коллег", стоявших за этой статьей, и тем самым отвлекли внимание от обвинений в адрес Башира. Спенсер молчал, и в руководстве Би-би-си надеялись, что он продолжит молчать. "История про Диану мертва, если не заговорит Спенсер. Нет поводов считать, что он заговорит," — писала Энн Слоуман во внутреннем документе, адресованном менеджменту Би-би-си, через 10 дней после выхода статьи в Mail on Sunday.

Стараниями Башира, объявившего Диану источником, предоставившим ему "точные" суммы выплат главе службы безопасности Алану Уоллеру, принцессу не решались ни о чем спрашивать. Теперь в разговорах с начальством Башир проделывал то же самое с ее братом, утверждая, что именно граф Спенсер дал ему номер банковского счета Уоллера. Раньше Башир об этом не упоминал.

Башир снова сменил показания, но это снова никого не обеспокоило. Спенсер только прошлой осенью узнал, что Башир обвинил его в неподобающем использовании частной информации; он категорически отрицает это обвинение. Именно тогда он обратился к Би-би-си с требованием независимого расследования — так и началось расследование лорда Дайсона.

"Если сравнивать правдоподобность утверждений графа Спенсера и Башира, то побеждает, безусловно, Спенсер", — говорит Дайсон.

В книге Ричарда Линдли о "Панораме" Энн Слоуман говорит, что Холл долго беседовал с Баширом, рассаживаясь с ним по разные концы ее "огромного стола" в Бродкастинг-хаусе. "Башир, безусловно, подделал эти документы. Это было глупо, заполучить интервью это не помогло. Зачем он это сделал — одному Богу известно", — цитировал ее Линдли.

Любопытному наблюдателю все косвенные улики укажут на одно: документы были для Башира шансом установить связь с семьей Спенсеров. Так считает и лорд Дайсон. "Я прихожу к выводу, что господин Башир показал поддельные документы графу Спенсеру до того, как между ним и Дианой впервые установилась какая-то связь", — говорит он.

25 апреля 1996 года Холл доложил о результатах своего "личного расследования" в отношении Башира совету управляющих Би-би-си. В заявлении Холла, написанном для совета, приводится ответ Башира на вопрос, зачем он заказал поддельные выписки: потому что "не подумал". Потом Холл оправдывает Башира: "Я считаю, что несмотря на эту оплошность, он остается честным и благородным человеком. Он раскаивается".

В своем заявлении Холл не говорит всего, что ему на тот момент было известно — что Башир показывал поддельные документы Спенсеру и несколько раз лгал редактору и старшему руководству. В то же время он упоминает о "ДОВЕРИИ" (написано заглавными буквами) и "честности" как о "наивысших" ценностях Би-би-си.

В своих показаниях Холл называет поступки Башира "неосторожными и непродуманными", однако заверяет коллег, что уверен: "не стоит вопроса о том, что Башир кого-то пытался ввести в заблуждение или сделать что-то неподобающее с этим документом". То есть ничего неподобающего не произошло.

Лорд Дайсон комментирует: "Счесть это всего лишь ошибкой и глупостью значило недооценить серьезность того, что он сделал".

Внутренний документ Би-би-си, отправленный по факсу за несколько дней до заседания совета, показывает, что начальники на личном уровне могли понимать, что Башир нарушил правила журналистской этики и правила Би-би-си. "Менеджменту предстоит решить, что делать — если нужно что-то делать — с Баширом, как поступить с его контрактом, и как долго он должен работать в "Панораме", — говорится в нем.

Лорд Холл заявил, что Баширу вынесен строгий выговор и он помещен под наблюдение. Это правда: 4 апреля 1996 года Тим Сутер пишет Баширу письмо, в котором говорится, что заказ поддельных выписок "нарушал правила Би-би-си об открытости […], что усугублялось тем, что вы не уведомили главу департамента о том, как ими воспользовались. Не сомневайтесь в том, что мы со всей серьезностью отнеслись к этому, и в том, что это письмо представляет собой строжайший выговор".

Лорд Дайсон, однако, считает, что письмо скорее всего не было отослано Баширу, у которого к тому же в личном деле нет никаких пометок о выговоре. Клайв Эдвардс, на тот момент работавший заместителем редактора "Панорамы", сказал мне, что ему "не известно ни о каких указаниях о надзоре над Мартином."

"Трудно представить, чтобы такой приказ действовал, но мне о нем не было бы известно, поскольку именно мне как заместителю редактора пришлось бы его выполнять", — говорит он.

Башир проработал на Би-би-си до 1998 года, после чего ушел на телеканал Ай-ти-ви.

"Вся правда"

Самые старшие менеджеры, ответственные за качество журналистики Би-би-си, кажется, поверили грандиозной лжи. В интервью 2005 года в рамках документального фильма BBC Arena Тони Холл, сам не понимая, объясняет почему: "Мартин — это такой журналист, который очень старается завоевать ваше доверие."

Это, кажется, действовало на всех, несмотря на прощальную записку Тима Гардама, в которой тот подчеркивал необходимость выяснить "всю правду" о том, что сделал Башир.

На анонимные источники внутри Би-би-си, без которых никто не узнал бы о лжи Башира, начались гонения. Начальство называло их публично "завистливыми коллегами" а в одном из внутренних документов — "нарушителями порядка". В свете этой "омерзительной истории, — говорится в документе, — мы можем пойти либо административным путем, для чего нужны доказательства и могут возникнуть проблемы, или расправляться с нарушителями порядка по очереди, со строгим предупреждением, как можно скорее находя им работу в других местах".

Единственный известный источник утечки, дизайнер Мэтт Уизлер, больше не получит заказов от Би-би-си, заверил Холл совет управляющих. Уизлер дорого заплатил — его фриланс-студия графики обанкротилась, он уехал из Лондона и стал, как он сам говорит, "немного скитальцем […], я много всего перепробовал, но в душе оставался телевизионным новостником. Холл назвал Башира "хорошим и благородным человеком". Я хочу, чтобы он взял свои слова обратно. В этой истории хороший и добрый человек — я".

Би-би-си в ответ на доклад Дайсона принесла "полные и безусловные извинения" и заявила, что свяжется с "несколькими имевшими отношение людьми".

Уизлер говорит, что корпорация может как минимум включить его в этот список.

Высшим руководителем Би-би-си в то время был генеральный директор Джон Бёрт. По его словам, откровение о том, что корпорация "пригрела нечестного репортера программы "Панорама", который сочинил развернутую, подробную и совершенно ложную версию своих отношений с графом Спенсером и принцессой Дианой" — это "ужасное пятно на репутации Би-би-си как бастиона честной журналистики". "Вызывает огромное сожаление тот факт, что вся правда всплыла только через 25 лет. Как тогдашний генеральный директор я хочу принести глубокие извинения графу Спенсеру и всем пострадавшим", — сказал Бёрт.

В докладе Дайсона нет подробных выводов о том, в каком неприглядном свете выставляет управленческую иерархию Би-би-си "вопиюще неэффективное" расследование, которое провел Тони Холл.

Но наше собственное расследование дает некоторые ответы на этот вопрос.

В книге Ричарда Линдли о программе "Панорама" Энн Слоуман вспоминает о том, как они вместе с Холлом и Бёртом в течение полутора часов совещались, что делать с Баширом. Однако подробности этого совещания там не приводятся.

Вдова Линдли позволила мне порыться на чердаке их дома и поискать рабочие записи ее покойного мужа. И я нашел, что именно Слоуман рассказала Линдли: "Мы решили, что фальсификация документов была обычной практикой", и что "наш род деятельности создает монстров… Бёрт не пытался прикрыть свои тылы… Бёрт хотел выяснить, что действительно произошло".

Насколько я понимаю, Бёрт о таком совещании не помнит, но думает, что его желание "выяснить, что действительно произошло" относится к некоей рабочей встрече, которая произошла вскоре после скандальной публикации в Mail on Sunday.

Неясно, что именно Бёрту докладывали о результатах расследования, проведенного Холлом. Однако предполагается, что генеральному директору не рассказали, что Башир постоянно лгал — и об этом не упоминается ни в одном из известных документов, написанных Холлом и Слоуман.

Однако Тони Холл заявил "Панораме", что он "открыто и прозрачно говорил обо всем с генеральным директором и его коллегами по правлению корпорации". "Я считаю, что предоставил им все основные факты… и честно выполнял свои обязанности".

В свою очередь, лорд Дайсон заключил, что Холл "представил эти факты правлению и совету управляющих, как если бы в них не было ничего спорного". "Однако он знал (но совету об этом не сообщил), что эти факты появились на основе неподтвержденной версии событий, изложенной Баширом, и что Башир трижды лгал по вопросу значительной важности".

В своем заявлении Холл сказал: "Я признаю, что проведенное 25 лет назад расследование того, каким образом "Панорама" получила интервью принцессы Дианы, не удовлетворяло необходимым стандартам. Оглядываясь назад, можно заключить, что мы могли — и должны были — предпринять дальнейшие шаги после получения жалоб на поведение Башира".

Он заявил, что ошибся, когда "поверил в версию Башира, основав это решение глубоким раскаянием, которое, как мне казалось, он испытывал".

Мартин Башир заявил, что в то время он принес извинения за "создание имитации банковских документов" — и сейчас сделал это снова. Однако журналист настаивает, что "банковские документы не оказали никакого влияния на личное решение принцессы Дианы принять участие в интервью".

По его словам, Дайсон согласился с тем, что принцесса "вероятно, согласилась бы дать интервью и без моего, как он выразился, "вмешательства".

Башир говорит, что "невероятно горд" интервью принцессы, в котором Диана смело рассказала о своих трудностях. Он говорит, что в нем она "помогла преодолеть стигматизацию и культуру замалчивания, которая в те годы окружала проблемы психического здоровья". "Она была первой в решении очень многих подобных вопросов", — считает Башир.

По меньшей мере, можно сделать вывод, что Башир пытался обмануть всех вокруг. Кто-то скажет, что Башир говорил менеджерам то, что они и так хотели от него услышать, не желая компрометировать настоящую международную сенсацию, которой стало интервью.

В 2016 году Башир вновь начал работать на Би-би-си как корреспондент по вопросам религии. В объявлении об этом было сказано, что он "известен как деятельный журналист" и у него есть опыт работы в "программах Би-би-си, посвященным этическим и религиозным вопросам".

Башир уволился с Би-би-си незадолго до публикации доклада Дайсона.

Хитроумный менеджмент отношений

Последним слово нужно дать редактору "Панорамы" того времени Стиву Хьюлетту. С ним тоже беседовали в рамках документального фильма Би-би-си, снятого в честь десятой годовщины интервью Башира. Как я понимаю, Хьюлетт дал согласие на интервью на условии, что его не будут прямо спрашивать о подделанных выписках. Вместо этого его спросили, как Башир познакомился с Дианой.

В фильме его ответ вырезали, а Би-би-си его нам не предоставила. Однако нам удалось достать расшифровку, на которой обычно уверенный в себе Хьюлетт начинает сбиваться: "Я не уверен, что он говорил мне о предстоящей встрече… Послушайте, он журналист, он делает свою работу. Я не следую за ним по пятам целыми днями, знаете… Мне нужно делать программу… что именно… как он это сделал, я, если честно, не знаю".

Если Хьюлетт таким образом хотел сказать, что он не знает, что сделал Башир, чтобы получить интервью, то это вполне может быть правдой. Я и другие коллеги знаем Хьюлетта как честного журналиста.

Он продолжает о Башире: "Знаете… он ловок, и он строит свои отношения очень хитро. Я не говорю… что нечестно, но хитро".

В 2005 году мог ли Хьюлетт считать, что Башир выстроил свои отношения с Дианой хитро, но не бесчестно?

Мне версия, что Хьюлетт не подозревал, что Башир познакомился с Дианой, обманув Спенсера, кажется сомнительной.

И в то же время, как бы Башир ни добился этого интервью, оно, конечно, было настоящим, и принцесса Диана, как говорят многие, давно хотела сама высказаться в "Войне Уэльских". В то же время репортер, которому Хьюлетт доверил это задание, как оказалось, действовал нечестно, что ставило самого Хьюлетта перед дилеммой. Мог ли Хьюлетт смириться, решив, что реальность интервью берет верх над сомнительным процессом его получения? Это вопрос, а не предположение, потому что ответить Хьюлетт уже не может. Но все же, кажется, его что-то беспокоило.

В 2004 году в сиднейском баре поздно вечером Хьюлетт случайно встретил коллегу, Фила Крейга, только что выпустившего документальный фильм о Диане. Они разговаривали и выпивали. Крейг работал на "Панораме" и слышал часть слухов. "Мы заходили с разных сторон. — вспоминает он. — И возникло такое ощущение: "Давай все проговорим". И я ушел с полным впечатлением, что он считал, что история Башира еще принесет всем гораздо больше проблем, что всплывет что-то о том, как Башир получил интервью; что что-то осталось и не ушло, и теперь прячется в тени".

Это "что-то" оказалось часовой бомбой, подорвавшей доверие публики. Би-би-си не смогла обезвредить ее 25 лет назад, оставив тикать. Теперь бомба взорвалась.