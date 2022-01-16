Проживающий в США герцог Сассекский хочет навестить родину вместе с семьей и пытается таким образом обеспечить безопасность жены и детей.

"Великобритания всегда будет домом для принца Гарри и страной, в которой, как он надеется, его жена и дети будут в безопасности. Отсутствие защиты со стороны полиции сопряжено со слишком большим личным риском", - говорится в заявлении представителя принца.

Внук Елизаветы II лишился полицейской охраны, которая финансировалась за счет налогоплательщиков, когда отказался от королевских обязанностей в 2020 году и покинул страну.

Дочери Гарри и Меган Лилибет сейчас семь месяцев, и ей только предстоит впервые встретиться со своей прабабушкой-королевой и другими членами семьи Виндзоров.

Герцог настаивает, что частная компания, охраняющая его за пределами Британии, не сможет полностью заменить местную полицию, у которой есть доступ к оперативной информации и необходимые юридические полномочия.

Ходатайство о судебном пересмотре - попытке оспорить в Высоком суде решение государственного органа или ведомства - последовало за инцидентом в Лондоне в июле 2021 года, когда фотографы преследовали автомобиль герцога после благотворительного мероприятия.

Представитель принца Гарри заявил, что судебный иск был подан в сентябре в надежде, что решение британского Хоум-офиса можно будет пересмотреть для обеспечения необходимой защиты.

"Принц Гарри унаследовал угрозу своей безопасности с момента рождения и на всю жизнь, - говорится в заявлении. - Он остается шестым в очереди на престол, дважды нес боевую службу в Афганистане, а в последние годы его семья дважды подвергалась угрозам от неонацистов и экстремистов, подробности которых хорошо задокументированы".

Принц предложил оплатить расходы полиции на охрану еще в январе 2020 года в Сандригеме, когда с королевой велись переговоры о будущей роли герцогов Сассекских. Однако предложение было отклонено.

Вскоре после этого Гарри и Меган сообщили, что приняли "финансируемые частным образом меры безопасности" для переезда в Америку, после того как Дональд Трамп, находившийся тогда на посту президента США, объявил, что государство не будет оплачивать их телохранителей.