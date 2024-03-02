При ударе по Одессе частично разрушен жилой дом: погибли минимум восемь человек. Что известно

Сначала местные органы власти сообщили, что среди погибших был один ребенок, которому было три месяца, но затем одесская полиция уточнила, что ему было три года.

Вечером глава МВД Украины Игорь Клименко сообщил, что под завалами было также найдено тело женщины и ее трехмесячного младенца.

«Только что спасатели в Одессе деблокировали тела мамы с трехмесячным ребенком. Эмоции, которые не передать словами. Мои соболезнования родственникам погибших… Уже семь человек погибли в результате ночного российского удара по многоэтажке», — написал он.

«Поисково-спасательная операция не останавливалась ни на минуту и будет продолжаться, пока не убедимся, что больше никого под завалами нет», — добавил он.