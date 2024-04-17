При ракетном ударе РФ по Чернигову погибли 10 человек

Российские войска утром 17 апреля нанесли удар тремя ракетами по Чернигову. Об этом сообщил глава областной военной администрации Вячеслав Чаус. По последним данным, в результате атаки погибли 10 человек, еще 20 человек ранены. Удары пришлись в том числе по "объектам гражданской и социальной инфраструктуры", сообщили местные власти.

По словам Чауса, поисково-спасательная операция в радиусе ракетных ударов продолжается, на месте задействованы "все ответственные службы", больницы работают "в усиленном режиме".

По словам президента Украины Владимира Зеленского, "количество погибших может возрасти". "И этого не было бы, если бы Украина получила достаточно средств ПВО и если бы решимость мира в противодействии российскому террору тоже была достаточной", - добавил он.