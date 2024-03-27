При обрушении моста в Балтиморе погибли шестеро рабочих

Все шестеро были рабочими. В момент обрушения в ночь на 26 марта они заделывали выбоины на середине моста. Об их вероятной смерти, учитывая глубину реки и прошедшие часы поисков, сообщил руководитель компании, в которой они работали, и министр транспорта штата Мэриленд.

Согласно расшифрованным переговорам, на которые ссылается Associated Press, полицейские получили сигнал, что по пути к мосту потеряло управление грузовое судно, незадолго до аварии. Они успели остановить движение на мосту. Один из полицейских собирался выехать за рабочими, но мост обрушился в считанные секунды.

Также сообщается, что рабочих предупредили по их линии связи, но на эвакуацию у них было не более 30 секунд. Известно, что двое рабочих были гражданами Гватемалы, о пропавших при обрушении моста сообщили также в МИД Гондураса и Мексики.