Видео удара опубликовал телеканал BFM TV — на нем видно, как Макрон подходит к толпе людей, жмет руку одному из них, после чего мужчина бьет Макрона по лицу.
После этого к нему подбегает охрана, а президент уходит в сторону.
Emmanuel Macron giflé par un homme dans la Drôme pic.twitter.com/VnpZ5ELvl5— BFMTV (@BFMTV) June 8, 2021
По данным Agence France-Presse, после инцидента задержаны два человека.
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