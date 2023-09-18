Президент Украины исключил возможность территориальных уступок России

 
Deutsche Welle
Volodymyras Zelenskis
Volodymyras Zelenskis
ФОТО: AFP / Scanpix

Президент Украины Владимир Зеленский исключил возможность территориальных уступок России ради достижения мира.

"Нет. Это наша территория", - подчеркнул глава украинского государства в интервью американскому телеканалу CBS, отвечая на вопрос, может ли Украина отказаться от части своих земель.

Зеленский особо выделил необходимость освободить как можно больше захваченных Россией регионов и продолжать контрнаступление, невзирая на погодные условия.

Экс-президент США Дональд Трамп ранее заявил, что Украина могла избежать эскалации войны, отказавшись от части захваченных Россией территорий.

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Deutsche Welle
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