Президент Украины исключил возможность территориальных уступок России

"Нет. Это наша территория", - подчеркнул глава украинского государства в интервью американскому телеканалу CBS, отвечая на вопрос, может ли Украина отказаться от части своих земель.
Зеленский особо выделил необходимость освободить как можно больше захваченных Россией регионов и продолжать контрнаступление, невзирая на погодные условия.
Экс-президент США Дональд Трамп ранее заявил, что Украина могла избежать эскалации войны, отказавшись от части захваченных Россией территорий.
Deutsche Welle
Оставить комментарий Читать комментарии