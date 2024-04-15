Президент Украины: действия Ирана угрожают миру, как и действия России

 
"Голос Америки"
Volodymyras Zelenskis
Volodymyras Zelenskis
ФОТО: ELTA / Žygimantas Gedvila
Украинский президент вновь призвал Конгресс принять законопроект о предоставлении новой военной помощи Украине и Израилю.

Президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье осудил осуществленную Ираном атаку на Израиль, призвав приложить усилия для предотвращения дальнейшей эскалации ближневосточного конфликта.

"Действия Ирана угрожают всему региону и миру – так же, как действия России угрожают более масштабным конфликтом, и очевидное сотрудничество двух режимов в распространении террора должно встретить решительный и единый ответ всех стран мира", – заявил президент Украины на медиаплатформе X.

Напомним, что Иран поставил России тысячи беспилотников Shahed, которые Россия использует нанесения ударов по Украине, в том числя для уничтожения объектов инфраструктуры.

Зеленский вновь призвал Конгресс принять законопроект о предоставлении новой военной помощи Украине и Израилю.

"Мир не может ждать, пока продолжатся дискуссии. Слова не останавливают беспилотники и не перехватывают ракеты. Только ощутимая помощь", – пояснил он.

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"Голос Америки"
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