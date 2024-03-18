Президент Румынии дал согласие на обучение украинских пилотов на F-16

Теперь решение президента должен одобрить парламент, ожидается, что это произойдёт, поскольку сторонники помощи Украине в нём в большинстве.
По данным источников Digi24, украинские пилоты должны прибыть на базу летом. Новый учебный центр на базе Фетешти открылся в конце прошлого года, обучение там уже проходят румынские пилоты.
Обучение украинских лётчиков началось ещё в прошлом году в Дании, Великобритании и США. Газета The New York Times со ссылкой на не названных по именам американских чиновников, однако, отмечала, что решающую роль должно сыграть именно пребывание пилотов в новом учебном центре Фетешти на юге Румынии. Там должно пройти обучение пилотированию F-16 с симуляцией боевых условий.
Ранее сообщалось, что к лету в Украину могут быть поставлены шесть самолётов F-16 из нескольких десятков, обещанных рядом европейских стран.
Украинские власти с начала широкомасштабного вторжения в страну просят западных союзников оказать помощь, в том числе, поставками истребителей F-16, поскольку потенциал украинских и российских воздушных сил сейчас несопоставим, а без господства в воздухе трудно осуществлять наступательные действия. Ряд стран НАТО согласились поставить Украине эти истребители в 2023 году. Речь идёт об истребителях четвёртого поколения производства США, это самый массовый в мире боевой самолёт подобного класса, который может использоваться как для обороны воздушного пространства, так и для поддержки наступательных операций. Сами Соединённые Штаты в поставках не участвуют, однако дали на них необходимое разрешение, а также принимают участие в обучении украинских пилотов.