Президент Румынии дал согласие на обучение украинских пилотов на F-16

Теперь решение президента должен одобрить парламент, ожидается, что это произойдёт, поскольку сторонники помощи Украине в нём в большинстве.

По данным источников Digi24, украинские пилоты должны прибыть на базу летом. Новый учебный центр на базе Фетешти открылся в конце прошлого года, обучение там уже проходят румынские пилоты.

Обучение украинских лётчиков началось ещё в прошлом году в Дании, Великобритании и США. Газета The New York Times со ссылкой на не названных по именам американских чиновников, однако, отмечала, что решающую роль должно сыграть именно пребывание пилотов в новом учебном центре Фетешти на юге Румынии. Там должно пройти обучение пилотированию F-16 с симуляцией боевых условий.

Ранее сообщалось, что к лету в Украину могут быть поставлены шесть самолётов F-16 из нескольких десятков, обещанных рядом европейских стран.