Президент Польши усомнился в том, что Украина вернет Крым

Президент Польши Анджей Дуда назвал аннексированный Россией украинский полуостров Крым "особым местом" и усомнился в том, что Украина сможет вернуть его под свой контроль. "Это особое место в том числе и по историческим причинам. Потому что фактически, если мы посмотрим на это в историческом плане, то он находился в руках России большую часть времени", - заявил Дуда в интервью телеканалу Zero, выпущенном в субботу, 3 февраля.

Отвечая на вопрос, сможет ли Украина, по его мнению, вернуть Крым, польский президент ответил, что ему "трудно ответить на этот вопрос". При этом он не отказал Украине в возможности вернуть оккупированные части Донецкой и Луганской областей. "Я не знаю, вернет ли Украина Крым, но я думаю, она вернет Донецк и Луганск", - сказал Анджей Дуда.

Посол: "Деоккупация Крыма - обязанность свободного мира"