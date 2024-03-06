По словам Саломе Зурабишвили, грузинское правительство не предпринимает попыток как-то контролировать россиян, находящихся на территории страны.
"Некоторые из них уехали в другие страны, но те, кто остался, находятся в очень благоприятных условиях, у них [законно] годовые визы, они могут переехать в другую страну, затем снова вернуться [в Грузию], и их визы будут продлены. на следующий год. То есть, практически, jни могут утвердиться, но не учат грузинский язык, не отличаются сочувствием к Грузии, не признают оккупацию 20% территорий Грузии.
Я бы не сказала, что они являются пятой колонной, потому что они не пропутински настроены и не обязательно путинские агенты, хотя среди них могут быть и такие.. Никто их контролировать не пытался. Мы не имеем над ними особого контроля", — заявила президент Грузии.
При этом Саломе Зурабошвили добавила, что среди россиян "есть хорошие молодые люди, талантливые в области технологий и компьютерных наук, которые могут стать хорошим дополнением к грузинской экономике". Приток россиян способствовал положительным экономическим показателям в Грузии, а квалифицированные и амбициозные приезжие могут оказать положительное влияние на экономику Грузии, но, как отметила Зурабошвили, "в целом это (приток россиян) нуждается в большем контроле, чем мы это делаем сейчас".
По мнению грузинского лидера, что эмигранты должны уважать культуру Грузии и отправлять детей в грузинские школы:
"Они должны вносить больший вклад в экономику и понимать, что живут в стране (даже если в прошлом она была завоевана их страной [Россией]), где они должны уважать людей, культуру, язык, самобытность этой страны и отправлять своих детей в грузинские школы, а не в русские школы, чтобы сделать их частью общества. Так что это тоже обязанность правительства".
В конце 2022-го Зурабошвили сказала, что, приняв россиян, грузины продемонстрировали свое гостеприимство, но оно не должно быть чрезмерным и неосторожным.