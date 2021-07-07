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Президент Гаити Жовенель Моиз погиб в результате покушения минувшей ночью. Убийцы проникли в его резиденцию в столице Порт-о-Пренсе.
Jovenelis Moise'as
Jovenelis Moise'as
© Reuters / Scanpix

"Сегодня в час ночи, 7 июля, группа неизвестных лиц, говоривших на испанском и английском языках, совершила убийство президента республики. Президент умер от ран", - заявил исполняющий обязанности премьер-министра Клод Жозеф.

В результате нападения была ранена первая леди Мартина Моиз, которой оказывается медицинская помощь.

53-летний Жовенель Моиз находился у власти с февраля 2017 года. Он занял пост президента после ухода в отставку его предшественника Мишеля Мартелли.

Жозеф осудил убийство, назвав его "актом варварства". Он сообщил, что взял на себя исполнение обязанностей президента страны.

Жозеф также призвал к спокойствию и сказал, что полиция и армия будут поддерживать порядок в стране, и что ситуация с безопасностью находится под контролем.

Гаити - одно из беднейших государств Западного полушария. Его население составляет около 10,6 млн человек.

В феврале прошлого года в стране начались акции протеста, участники которых требовали отставки Моиза.

Противники президента винили его в росте инфляции, коррумпированности чиновников и ухудшении ситуации в экономике.

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bbcrussian.com

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