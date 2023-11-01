Президент ФРГ извинился за немецкую колонизацию Танзании

По словам Штайнмайера, посетившего музей Маджи-Маджи и пообщавшегося с потомками погибших в Сонгеа, он приехал с "посланием" о том, что " Германия готова к совместной переоценке прошлого". "Никто не должен забывать о том, что произошло в те времена", - сказал президент ФРГ. Он также выразил надежду, что "в совместном осмыслении прошлого примет участие прежде всего молодежь: школьники, студенты, а также ученые и музейные работники".

Штайнмайер пообещал вернуть в Танзанию кости и черепа из бывшей колонии, которые в настоящее время находятся в Германии. "Мы знаем, что многие кости из Восточной Африки были привезены в Германию в то время и лежали в музеях и антропологических коллекциях - сотни, возможно, тысячи черепов", - сказал он. Подчеркнув, что идентификация останков "крайне затруднительна", он тем не менее заверил, что Германия "сделает все, что в ее силах".