Президент Франции отложил госвизит в ФРГ в свете протестов

Президент Франции Эмманюэль Макрон вынужден отложить государственный визит в Германию в свете протестов, охвативших ряд французских городов после убийства подростка полицейским. Глава Французской Республики в субботу, 1 июля, изложил соответствующую просьбу в телефонном разговоре с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером (Frank-Walter Steinmeier), сообщила канцелярия главы германского государства.

Президент Германии выразил сожаление решением Макрона, однако особо выделил полное понимание такого шага на фоне ситуации в соседней стране. Штайнмайер внимательно наблюдает за происходящим во Франции и надеется на скорейшее прекращение насилия на французских улицах, подчеркнул официальный Берлин.

Ожидалось, что визит французского лидера пройдет со 2 по 4 июля. Новые даты пока неизвестны.

Беспорядки во Франции