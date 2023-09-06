Президент Эстонии заявил, что на месте Каллас уже давно подал бы в отставку

"С моральной точки зрения, это прискорбный случай. Не хотелось бы ставить себя на место премьер-министра, но если бы я был премьер-министром, то, вероятно, отреагировал бы быстрее и принял бы более четкое решение. Проблема бы не исчезла, но она бы не обострилась до такой степени, что сейчас мы говорим об этом не только на шашлыках, но и с нашими зарубежными коллегами", — рассуждал Карис.

По его мнению, уже вскоре после введения санкций против РФ в 2022 году Каллас была должна проверить бизнес-связи своего мужа, публично и самостоятельно признать, что его компании ведут деятельность в России, пообещать е прекратить в ближайшее время и сдержать свое обещание. В противном случае политик могла уйти в отставку и отстаивать свою позицию уже как частное лицо, не обремененное вопросами государственной репутации.