Президент Болгарии наложил вето на отправку бронетранспортеров Украине

22 ноября парламент страны ратифицировал соглашение о бесплатной отправке 100 болгарских бронетранспортёров в Украину. Документ был подписан МВД Болгарии и минобороны Украины в августе. За ратификацию проголосовало большинство парламентских фракций, против были только социалисты и пророссийское "Возрождение".

БТР, которые планируется передать, около 40 лет, они использовались болгарскими силами правопорядка в конце 1980-х годов во время кампании по насильственному переселению турецкого населения страны. В МВД называют их устаревшими.

Радев, однако, обосновал своё вето тем, что бронетехника могла бы найти применение в Болгарии - например, при охране границы или при борьбе со стихийными бедствиями. "Я руководствуюсь убеждением, что безопасность, здоровье и жизнь болгарских граждан должны быть главным приоритетом", - считает президент. Парламент может отклонить его вето и настоять на исполнении соглашения.