В понедельник российский премьер в рамках рабочего визита на Дальний Восток прибыл на один из южнокурильских островов - Итуруп. Там он встретился с представителями рыбопромышленных предприятий и рассказал, что правительство предлагает создать на Курилах свободную таможенную территорию, чтобы сделать их привлекательными для зарубежных инвесторов.

"Мы обсуждаем в первую очередь возможности на сегодняшний день введения здесь режима свободной таможенной территории, - заявил премьер. - Мы подумаем над тем, чтобы освободить здесь от обязанностей налогоплательщиков, которые работают здесь и инвестируют сюда в фактически основные виды деятельности".

Набор мер, которые власти планируют применить на Курилах, Мишустин назвал "беспрецедентным", но подчеркнул, что острова нельзя превращать в офшор, "как это было в 90-е годы, когда внутренние офшоры создавались не для инвестиций в территорию, а чтобы минимизировать агрессивное налогообложение".

Налогоплательщиков на Курилах, возможно, освободят от налогов на прибыль, добавленную стоимость, имущество, землю и транспортные средства, но "конечно, никто не освободит нас от налога на доходы физических лиц", пояснил премьер.

Визит Мишустина на Итуруп возмутил Японию, претендующую на южную часть Курильского архипелага. Генеральный секретарь правительства Японии Кацунобу Като заявил, что Токио "на разных уровнях" обращалась к Москве с предложением отменить визит российского премьера на Итуруп.

"Посещения российскими высокопоставленными лицами четырех северных островов (так в Японии называют Кунашир, Итуруп, Шикатан и Хабомаи - Би-би-си) не совпадает с позицией нашей страны по вопросу северных территорий, поэтому мы на разных уровнях повторяли предложение к России не проводить визит премьер-министра России Мишустина", - заявил он на брифинге в понедельник.

МИД Японии также вызвал посла России Михаила Галузина для выражения ему официального протеста. Как сообщает агентство Киодо, Галузин заявил, что не принимает протест "в свете фундаментальной позиции России [по этому вопросу]".

Территориальный спор



Южная часть Курильского архипелага (острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и гряда Хабомаи) перешла под контроль СССР в 1945 году по окончанию Второй мировой войны.

В 1956 году власти Японии и СССР заключили декларацию, в которой говорилось, что Москва согласна рассмотреть возможность передачи Токио двух островов (Шикотана и Хабомаи, на одном из них даже не живут люди) после заключения мирного договора. Однако затем Япония начала настаивать на возвращении ей всех островов, из-за чего мирный договор между странами не заключен до сих пор.

Переговоры о заключении мирного договора безуспешно велись десятилетиями. В 2018 году президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ на саммите в Сингапуре договорились ускорить переговорный процесс на основе Совместной декларации 1956 года. Абэ даже клялся могилой своего отца, что поставит точку в этом вопросе.

В августе 2020 года Абэ ушел в отставку с поста премьер-министра Японии. Его место занял Ёсихидэ Суга, который также пообещал работать над подписанием мирного договора и решением Курильского вопроса.