Премьер-министр Нетаньяху: у Израиля хватит сил, чтобы сражаться в одиночку

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на фоне международной критики из-за израильской военной операции в секторе Газа выразил готовность израильтян в случае необходимости сражаться в одиночку. "Если нам придется стоять за себя в одиночку, то мы будем стоять за себя в одиночку. Если нужно, мы будем драться ногтями и победим", - заявил он в видеообращении, обнародованном вечером в четверг, 9 мая.
Ранее президент США Джо Байден пригрозил Израилю дальнейшим сокращением военных поставок на случай, если тот начнет масштабную военную операцию в палестинском городе Рафах, где скопились более миллиона беженцев, спасающихся от боев в других районах сектора Газа. "Если израильские военные войдут в густонаселенные районы города, то это будет иметь последствия для поставок вооружений. Для масштабного вторжения оружия не будет", - предупредил Байден в интервью телекомпании CNN.
В ответ Нетаньяху напомнил о войне за независимость Израиля 1948 года. "В войне за независимость 76 лет тому назад нас было мало против многих. У нас не было оружия, в отношении Израиля даже действовало эмбарго на поставку вооружений, но мы все равно победили", - указав израильский премьер, отметив при этом, что по сравнению с тем временем Израиль стал гораздо сильнее и, помимо всего прочего, сплочен и един в стремлении победить врагов.