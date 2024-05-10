Премьер-министр Нетаньяху: у Израиля хватит сил, чтобы сражаться в одиночку

В ответ Нетаньяху напомнил о войне за независимость Израиля 1948 года. "В войне за независимость 76 лет тому назад нас было мало против многих. У нас не было оружия, в отношении Израиля даже действовало эмбарго на поставку вооружений, но мы все равно победили", - указав израильский премьер, отметив при этом, что по сравнению с тем временем Израиль стал гораздо сильнее и, помимо всего прочего, сплочен и един в стремлении победить врагов.