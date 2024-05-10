2024.05.10 14:04

Премьер-министр Нетаньяху: у Израиля хватит сил, чтобы сражаться в одиночку

 
Deutsche Welle
Izraelio premjeras Benjaminas Netanyahu
Izraelio premjeras Benjaminas Netanyahu
ФОТО: Sipa / Scanpix

Если нужно, мы будет драться ногтями и победим, заявил премьер-министр Израиля. Ранее США пригрозили Израилю сокращением военной помощи в случае, если тот начнет масштабное наступление в палестинском Рафахе.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на фоне международной критики из-за израильской военной операции в секторе Газа выразил готовность израильтян в случае необходимости сражаться в одиночку. "Если нам придется стоять за себя в одиночку, то мы будем стоять за себя в одиночку. Если нужно, мы будем драться ногтями и победим", - заявил он в видеообращении, обнародованном вечером в четверг, 9 мая.

Ранее президент США Джо Байден пригрозил Израилю дальнейшим сокращением военных поставок на случай, если тот начнет масштабную военную операцию в палестинском городе Рафах, где скопились более миллиона беженцев, спасающихся от боев в других районах сектора Газа. "Если израильские военные войдут в густонаселенные районы города, то это будет иметь последствия для поставок вооружений. Для масштабного вторжения оружия не будет", - предупредил Байден в интервью телекомпании CNN.

В ответ Нетаньяху напомнил о войне за независимость Израиля 1948 года. "В войне за независимость 76 лет тому назад нас было мало против многих. У нас не было оружия, в отношении Израиля даже действовало эмбарго на поставку вооружений, но мы все равно победили", - указав израильский премьер, отметив при этом, что по сравнению с тем временем Израиль стал гораздо сильнее и, помимо всего прочего, сплочен и един в стремлении победить врагов.

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Deutsche Welle
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