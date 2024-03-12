Премьер Гаити Анри на фоне беспорядков объявил об отставке

Ариэль Анри выступил с этим заявлением через несколько часов после встречи на соседней Ямайке представителей стран Карибского сообщества (CARICOM) и госсекретаря США Энтони Блинкена, где было принято решение о формировании переходного совета в Гаити. Анри в телефонном разговоре с Блинкеном подтвердил свои слова об отставке. Ему разрешено оставаться в Пуэрто-Рико - зависимом от США государстве со статусом "неинкорпорированной организованной территории".

На фоне масштабных беспорядков и погромов в Гаити премьер-министр этой карибской страны Ариэль Анри объявил об уходе в отставку. "Правительство, которым я руковожу, не может оставаться безучастным к создавшейся ситуации. Никакая жертва во имя нашей страны не может быть слишком большой. Мое правительство незамедлительно уйдет, как только будет создан переходный совет ", - говорится в видеообращении Анри, обнародованном в понедельник, 11 марта.

Беспорядки в Гаити вспыхнули в конце февраля во время визита Анри в Кению. Анри так и не смог вернуться домой из-за закрытия международных аэропортов в Гаити. Он прибыл в Пуэрто-Рико на прошлой неделе после того, как его самолету не разрешили приземлиться в Доминиканской Республике из-за отсутствия согласованного плана полета. Доминиканская Республика также закрыла воздушное пространство для самолетов, следующих в Гаити и из Гаити.

Массовые беспорядки в Гаити

Причиной для беспорядков в Гаити стало согласие Ариэля Анри на встрече лидеров стран Карибского сообщества провести всеобщие выборы в середине 2025 года. Банды Гаити, а конкретно экс-офицер элитной полиции Джимми Шеризье, который возглавляет группировку "G9 и семья", раскритиковал данное решение и пригрозил премьер-министру гражданской войной, если тот не уйдет в отставку.