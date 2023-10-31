Премьер Финляндии о расследовании прорыва Balticconnector: "Мы начинаем работать с Китаем"

"Похоже, что китайский корабль находился там в момент прорыва трубопровода. И именно поэтому мы должны начать дипломатические переговоры с китайцами. А также нам предстоит начать сотрудничество с китайскими властями. Они сказали, что хотят сотрудничать. Мы начинаем работать вместе. И следующие несколько дней, я думаю, покажут, как все пойдет. Теперь нам нужно набраться терпения”, - сказал финский премьер-министр.