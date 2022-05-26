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Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер призвал Владимира Путина немедленно вывести войска РФ из Украины и пойти на прямые переговоры с Владимиром Зеленским.
Frankas-Walteris Steinmeieris
Frankas-Walteris Steinmeieris
© Sputnik / Scanpix

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) призвал Владимира Путина немедленно вывести войска из Украины. "Проявите уважение к суверенитету Украины, прекратите боевые действия", - сказал Штайнмайер, выступая в среду, 25 мая, по случаю Дня немецких католиков в Штутгарте.

"Господин Путин, прекратите страдания и разрушения в Украине! Выведите свои войска! И не отказывайтесь от прямых и серьезных переговоров с президентом Зеленским!", - обратился он к президенту РФ.

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Штайнмайер также обратил внимание на то, что "агрессивная война Путина затрагивает не только людей в Украине". Из-за того, что Россия блокирует в украинских портах экспорт миллионов тонн зерна, мировые цены на него резко выросли. "Многим регионам мира в ближайшие месяцы угрожают голод и смерть, особенно в Восточной и Южной Африке", - предупредил он.

Президент ФРГ также подчеркнул, что "последствия войны Путина ударят по государствам, которые еще не оправились от пандемии коронавируса, и по регионам, где почва из-за климатического кризиса высыхает и становится бесплодной".

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Deutsche Welle
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