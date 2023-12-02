Представители "Моссада" покинули Катар — переговоры "зашли в тупик"

По данным The Times of Israel, ХАМАС и другие палестинские группировки продолжают удерживать 136 человек, захваченных 7 октября, среди них, по подсчетам, 20 женщин и двое детей, а также 11 иностранцев. Часть заложников — израильские военные, другие — гражданские лица.

В сообщении подчеркивается, что глава "Моссада" поблагодарил партнеров в США, Египте и Катаре за их посреднические усилия, приведшие к освобождению более 100 заложников за время гуманитарной паузы в боевых действиях в секторе Газа , которая продолжалась с 24 до 30 ноября. 1 декабря боевые действия Израиля против ХАМАС возобновились.

"Террористическая организация ХАМАС не выполнила свою часть соглашения, которая заключалась в освобождении всех женщин и детей", — говорится в сообщении. При этом утверждается, что представители ХАМАС ранее одобрили список тех, кто должен был быть освобожден.

Высокопоставленный представитель ХАМАС Салех аль-Арури в субботу заявил в интервью телеканалу "Аль-Джазира", что группировка больше не намерена освобождать израильских заложников, до тех пор, пока Израиль не согласится на долгосрочное перемирие. Он также заявил, что ХАМАС настаивает на освобождении всех палестинских заключенных из тюрем в Израиле в обмен на заложников. По словам представителя ХАМАС, в заложниках у группировки нет детей, а все удерживаемые лица — военнослужащие или резервисты израильской армии.

Ранее Соединенные Штаты выступили за новую гуманитарную паузу, которая позволила бы вновь освобождать захваченных людей. Израиль ранее заявлял, что согласен не возобновлять огонь, если ХАМАС будет освобождать по 10 заложников в день. Израиль, в свою очередь, освобождал из тюрем палестинских заключенных — трех за одного заложника.