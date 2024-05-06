Председатель КНР выразил готовность работать с Парижем над миром в Украине

"Чем дольше продлится связанный с Украиной кризис, тем больше окажется ущерб от него для Европы и мира. Китай надеется, что европейский континент скоро вернется к миру и стабильности, и готов сотрудничать с мировым сообществом, включая Францию, чтобы найти разумный путь разрешения кризиса", - такое заявление содержится в статье председателя КНР Си Цзиньпина, опубликованной по случаю его визита во Францию в воскресенье, 5 мая, на сайте правительства Китая, а также во французской газете Le Figaro.