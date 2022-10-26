Председатель ЕС Шарль Мишель едет в Астану. Как Казахстан пытается балансировать между Евросоюзом и Россией?

"ЕС готов углублять связи с Центральной Азией и поддерживать региональное сотрудничество", — написал в Twitter глава Европейского совета Шарль Мишель, сообщая о своем предстоящем визите 26-27 октября в Казахстан и последующей поездке в Узбекистан. Но как конкретно будет выглядеть это сотрудничество и каковы будут его последствия — прежде всего, для Казахстана?

Статьи по теме: Бабы уже не нарожают. Война и мобилизация оставят Россию без русских? Pleased about President @TokayevKZ’s invite to visit Astana & attend the Central Asian leaders meeting on 26-27/10.

Also pleased about visiting Uzbekistan on 28/10 & meet with President Mirziyoyev.

🇪🇺 is ready to deepen ties with Central Asia & support intra-regional cooperation — Charles Michel (@CharlesMichel) October 8, 2022

Обращение Токаева к Путину



Агрессия России против Украины обострила вопрос о направленности внешней политики Астаны. Казахстан воздержался в ходе обоих голосований Генеральной Ассамблеи ООН, осуждающих Москву за вторжение и попытку аннексии украинских территорий. Но это не было "молчанием", заявил DW заместитель министра иностранных дел Казахстана Роман Василенко. Он говорит, что неучастие в обоих голосованиях и многочисленные заявления президента страны Касыма-Жомарта Токаева, выражающие приверженность международным нормам, являются "очень принципиальной и очень четкой" позицией: "Мы выступаем за соблюдение устава ООН и за территориальную целостность государств".

Действительно, Токаев лично обратился к президенту России Владимиру Путину на Петербургском международном экономическом форуме в июне, назвав ЛНР и ДНР "квазигосударственными территориями" и заявив, что Казахстан не признает их.

В сентябре Токаев заявил, что более 100 тысяч российских мужчин, бежавших в Казахстан от "частичной" мобилизации в РФ, были по большому счету "вынуждены уехать из-за безнадежной ситуации. Мы должны позаботиться о них и обеспечить их безопасность".

"Этот конфликт вызвал очень большое горе в нашем обществе. В Казахстане он никого не оставил равнодушным, потому что у нас хорошие отношения и с Россией, и с Украиной", — пояснил Василенко. Однако, добавил он, "если когда-либо и было время наладить более прочные связи между Казахстаном — и Центральной Азией в целом — и Европой, навести мосты между нами и сблизить наши два региона, то это время пришло".

Капитал бежит из России в Казахстан?



Десятки иностранных компаний, базирующихся в России, уже рассматривают Казахстан как безопасную гавань для переезда, и, по словам Василенко, еще сотни выразили заинтересованность в этом. "Это компании, которые работают в не подпадающих под санкции сферах и которые покинули Россию после начала конфликта по собственному желанию", — сказал он. Согласно правительственному отчету, почти 40 из этих компаний — из Германии.

Василенко говорит, что пребывание в Евразийском экономическом союзе, в который входят Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Россия, выгодно для этих компаний. "Это позволит им продолжать работу в рамках единого правового поля, охватывающего не только Россию, но и Беларусь, и Кыргызстан, при этом находясь в стране, граничащей с Китаем, с перспективой экспорта своих товаров в Китай", — добавил он.

Астана стремится к диверсификации



На данный момент Европейский Союз остается крупнейшим торговым партнером и инвестором в Казахстане. Однако обе стороны являются зависимыми от России, поскольку большая часть товаров поступает в Европу через РФ. Эту зависимость легко проиллюстрировать следующими цифрами: экспорт нефти и газа составляет более 40% национального дохода Казахстана, при этом 80% данного экспорта пересекают Россию по нефтепроводу Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), крупнейшим акционером которого является Москва.

"Мы сохраняем эти экспортные маршруты через Россию, — отметил в интервью DW Василенко. — Но теперь мы понимаем, что существует необходимость в диверсификации".

Он говорит, что Казахстан и его партнеры "очень внимательно" изучают другие маршруты, по которым можно было бы доставлять энергоносители в Европу через Азербайджан, Грузию и Турцию. По его словам, данный вопрос будет обсуждаться с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем во время его визита в Астану.

Кремль все еще держит карты в руках



Однако в настоящее время Казахстан вряд ли может позволить себе злить Москву, говорит Темур Умаров, живущий в Бишкеке аналитик Фонда Карнеги за международный мир. Он отмечает, что Астане уже продемонстрировали, на что способен Кремль. "Россия пять раз останавливала работу трубопровода с начала войны, и это создавало проблемы для Казахстана, — пояснил он. — Они не могут поставлять нефть в соответствии с контрактами, и им приходится платить пошлины и урезать планируемые доходы бюджета".

Умаров призывает руководство Казахстана обратить внимание и на внутренние проблемы в стране. "Политический режим (должен. — Ред.) провести некоторые реформы, которые позволили бы людям, не связанными с политическими элитами, быть вовлеченными в процесс принятия решений", — отметил он. "Необходимо делать больше для поддержки местных активистов, для поддержки независимых СМИ, а также политических движений, которые создаются в Казахстане", особенно в преддверии ноябрьских выборов, на которых, выражает обеспокоенность эксперт, конкурентам Токаева не позволяют баллотироваться.

Казахстан готов к процветанию



Но если удастся справиться с давлением как внутри страны, так и извне, то, по мнению Умарова, Казахстан будет рассматриваться в регионе как "остров стабильности".

"Во всем евразийском регионе Казахстан является своего рода последним предсказуемым партнером, потому что Россия сошла с ума, Китай замкнут и не очень хочет проявлять гибкость в отношениях с Европой, сосредоточившись на конфронтации с США", — считает эксперт. — "Другие страны недостаточно велики, чтобы внести реальные изменения в региональную геополитику и стратегию".

В свою очередь, Роман Василенко говорит, что его правительство работает над всем вышеперечисленным и надеется, что мир поймет то, что он называет многовекторной внешней политикой Астаны. "Мы не пророссийские, мы не прокитайские, мы не прозападные, — подчеркнул он в интервью DW. — Мы настроены проказахски".