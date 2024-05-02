Правительство Швейцарии: Россия не приглашена на мирные переговоры по Украине

По заявлению швейцарского правительства, переговоры будут основываться на формуле мира президента Украины Зеленского и других мирных предложениях, основанных на Уставе ООН и ключевых принципах международного права. Цель переговоров –создать основу для прочного мира и разработать "дорожную карту" для участия России в этом процессе. "Главная цель саммита – вдохновить будущий мирный процесс", – заявили в швейцарском правительстве.
Правительство Швейцарии, пригласившее более 160 делегаций, пояснило, что всегда проявляло готовность пригласить Россию. "Швейцария убеждена, что Россия должна быть вовлечена в этот процесс", – говорится в заявлении швейцарского правительства. – "Мирный процесс без России невозможен".
Однако Москва неоднократно подчеркивала, что не заинтересована в участии в первых переговорах. Российские официальные лица указывают на то, что Швейцария присоединилась к санкциям против России, в связи с ее вторжением в Украину, и поэтому Швейцария не может быть нейтральным посредником в мирном процессе.
Правительство Украины, со своей стороны, поставило под сомнение целесообразность участия России в переговорах, которые пройдут 15-16 июня.
"Мы понимаем, что нет смысла сажать Россию за стол переговоров, если вы не можете гарантировать, что она будет действовать добросовестно", – заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью журналу Foreign Policy, опубликованном на этой неделе.
По словам Кулебы, давление на Россию на поле боя и объединение стран, "разделяющих принципы", должны помочь заставить Москву быть более готовой к диалогу.
В январе этого года Швейцария впервые анонсировала, что примет у себя саммит по мирным переговорам по просьбе президента Украины Владимира Зеленского.
Переговоры пройдут 15-16 июня на курорте Бюргеншток в кантоне Нидвальден недалеко от города Люцерн.