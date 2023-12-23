Посол Украины похвалил дипломатическое мастерство Шольца

"Немцы должны осознавать, что помогать Украине во время войны - и в их интересах, поскольку Россия является угрозой для мира во всей Европе. Помощь Украине важна и для защиты от российской агрессивной войны, и для восстановления послевоенной разрухи", - подчеркнул украинский посол.

По словам Макеева, Украине для перелома в войне с Россией прежде всего требуется больше оружия. Кроме того, важно уже сейчас задуматься о восстановлении Украины, добавил посол в связи с запланированной на июнь в Германии конференцией стран-доноров. "Мы не можем ждать до конца войны. Нам нужно все восстанавливать уже сегодня, и здесь лидерская роль Германии очень важна", - подчеркнул Алексей Макеев.