Посол ФРГ вызван в МИД РФ после перехвата разговора о TAURUS

38-минутную аудиозапись, на которой "высокопоставленные офицеры бундесвера" обсуждают возможность ударов по Крымскому мосту ракетами TAURUS опубликовала 1 марта главный редактор российского государственного телеканала RT Маргарита Симоньян. Министерство иностранных дел РФ потребовало от Германии объяснений.

В тот же день, 4 марта, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что перехваченный разговор свидетельствует о "прямой вовлеченности" Запада в "конфликт вокруг Украины".

По данным ТАСС, Ламбсдорфф пробыл в здании 1 час 10 минт и покинул его, не отвечая на вопросы журналистов. Вызов посла Германии в МИД РФ произошел на фоне скандала из-за сообщений российских СМИ о перехваченном спецслужбами РФ разговора немецких высокопоставленных военных о возможном применении немецко-шведских ракет дальнего радиуса действия TAURUS для атаки ВСУ по Крымскому мосту.

Посол Германии в России Александер Ламбсдорфф (Alexander Graf Lambsdorff) вызван в МИД России в понедельник, 4 марта. Российское государственное информагентство ТАСС опубликовало видео того, как немецкий дипломат заходит в здание на Смоленской площади.

2 марта Минобороны ФРГ признало факт перехвата разговора, но не комментировало его содержание. "В настоящее время мы не можем с уверенностью сказать, были ли внесены изменения в записанную или расшифрованную версию, которая распространяется в социальных сетях", - пояснили в ведомстве.

3 марта британская газета The Sunday Times написала, что 19 февраля глава ВВС Германии (люфтваффе, Luftwaffe) генерал-лейтенант Инго Герхартц (Ingo Gerhartz), находясь в отеле в Сингапуре, воспользовался незащищенным от прослушки ПО Webex на своем смартфоне при обсуждении в режиме видеоконференции чувствительной военной информации.