Посол ФРГ и дипломаты ЕС покинули Гаити из-за эскалации

На фоне эскалации ситуации на Гаити посол Германии в Порт-о-Пренсе Петер Зауэр (Peter Sauer), а также другие европейские дипломаты покидают это государство, передает вечером в воскресенье, 10 марта, агентство AFP со ссылкой на пресс-службу МИД ФРГ.

Указывается, что посол Германии и постоянный представитель в Порт-о-Пренсе 10 марта "в связи с очень напряженной обстановкой безопасности на Гаити вместе с членами делегации ЕС выехали в Доминиканскую Республику". До дальнейшего уведомления европейские дипломаты будут работать оттуда, пояснялось в заявлении.

Ранее о вывозе части сотрудников своего посольства в Порт-о-Пренсе сообщили США. При этом были усилены меры по защите здания посольства. По данным Госдепа, посольство США на Гаити ограничило работу, однако пока остается открытым.

Эскалация насилия на Гаити