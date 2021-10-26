"Долгожданная победа Украины в суде Амстердама! „Скифское золото“ вернется в Украину. Благодарен суду за справедливое решение, а командам Министерства юстиции, Министерства иностранных дел и Министерства культуры и информационной политики Украины — за результат. Мы всегда возвращаем свое. После „скифского золота“ мы вернем Крым", — написал Зеленский.
Ранее 26 октября Апелляционный суд Амстердама постановил передать Украине коллекцию "скифского золота", состоящую из двух тысяч экспонатов. Это решение может быть обжаловано в Верховном суде Нидерландов в течение трех месяцев. На это время коллекция останется в Нидерландах.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать решение нидерландского суда, сославшись на то, что пока не видел его.
Глава Крыма Сергей Аксенов назвал решение суда неправомерным и возмутительным, прикрывающим рейдерский захват. Он подчеркнул, что «скифское золото» было найдено в крымской земле и является достоянием всех крымчан, а значит, должно быть возвращено в Крым.
Разбирательство о принадлежности «скифского золота» длится с 2014 года, когда коллекцию вывезли в Амстердам из четырех крымских музеев на выставку «Крым: золото и секреты Черного моря». После присоединения Крыма к России голландский музей отказался передавать экспонаты какой-либо стране до решения суда.
Страховая стоимость коллекции оценивается примерно в два миллиона евро. При этом в крымском Минкультуры заявляли, что реальная ценность экспонатов значительно выше.
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