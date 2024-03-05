После прослушки бундесвера в ФРГ усилили защиту от шпионажа

По ее словам, немецкая контрразведка, которой занимается Федеральное ведомство по защите Конституции, была значительно усилена в кадровом и технологическом плане. Противодействие деятельности российских спецслужб остается одним из ключевых направлений работы контрразведки, подчеркнула Нэнси Фезер.

"Пропагандистский аппарат Путина хочет дискредитировать наше государство, манипулировать формированием общественного мнения и расколоть наше общество. Ничего этого Путину не удастся", - уверена глава МВД Германии.

После публикации Россией прослушки обсуждения высокопоставленными офицерами бундесвера поставок Украине ракет TAURUS министр внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер (Nancy Faeser) заявила о готовности немецких спецслужб к обороне. "Мы еще больше усилили наши меры защиты от шпионажа и дезинформации и постоянно реагируем на текущие события", - указала она в интервью изданиям медиагруппы Funke, опубликованном во вторник, 5 марта.

Комитет бундестага по обороне должен обсудить дело об утечке секретной информации на специальном заседании, намеченном на 11 марта. По словам главы комитета Мари-Агнес Штрак-Циммерман (Marie-Agnes Strack-Zimmermann), к этому времени появится больше информации для анализа. В интервью газете Rheinische Post она уточнила, что обсуждение будет посвящено тому, "насколько наши учреждения готовы к гибридной атаке".

США: Россия хочет посеять раздор между союзниками

В администрации США Москву обвиняют в попытке разжечь недоверие между западными союзниками. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности США Джон Кирби назвал публикацию аудиозаписи "наглой и прозрачной попыткой России посеять раздор" и создать впечатление об отсутствии единства как в целом на Западе, так и в правительстве Германии.