Понтифик хочет канонизировать 15-летнего "инфлюенсера Бога"

Карло Акутис родился в 1991 году в Лондоне в семье итальянцев, приехавших в Великобританию на заработки, позднее они вместе с сыном вернулись в Италию. По словам матери юноши, он уже в семь лет стал ежедневно посещать мессы, а его вера вдохновила женщину к "возвращению в церковь". Мальчик также "находил способы помочь тем, кому повезло меньше" и делал пожертвования для бездомных, пишет американская газета The New York Times.
Карло Акутис интересовался программированием - во время учебы в начальной школе он создал веб-сайты для своего прихода и школы. Позднее у него появилась идея создать онлайн-ресурс, на котором был бы собран архив случаев со всего мира, признанных церковью как чудеса.
В возрасте 15 лет у Акутиса была выявлена лейкемия. Течение заболевания протекало быстро, и мальчик умер спустя несколько месяцев после постановки диагноза. Однако перед смертью он доделал сайт-архив чудес. Акутиса в сообществе католиков ввиду ведения онлайн-проектов называют "покровителем интернета" и "инфлюенсером Бога". Его могилу в Ассизи стали посещать верующие.