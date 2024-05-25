2024.05.25 17:35

Понтифик хочет канонизировать 15-летнего "инфлюенсера Бога"

 
Deutsche Welle
Popiežius Pranciškus
Popiežius Pranciškus
ФОТО: AP / Scanpix
Папа римский Франциск признал второе чудо, связанное с умершим в 15 лет мальчиком Карло Акутисом, который был причислен Римско-католической церковью к лику блаженных. Признание второго чуда позволяет причислить Акутиса к лику святых, поэтому понтифик намерен созвать консисторию кардиналов, чтобы одобрить этот процесс, сообщил в четверг, 23 мая, информационный портал Святейшего Престола Vatican News.

Карло Акутис родился в 1991 году в Лондоне в семье итальянцев, приехавших в Великобританию на заработки, позднее они вместе с сыном вернулись в Италию. По словам матери юноши, он уже в семь лет стал ежедневно посещать мессы, а его вера вдохновила женщину к "возвращению в церковь". Мальчик также "находил способы помочь тем, кому повезло меньше" и делал пожертвования для бездомных, пишет американская газета The New York Times.

Карло Акутис интересовался программированием - во время учебы в начальной школе он создал веб-сайты для своего прихода и школы. Позднее у него появилась идея создать онлайн-ресурс, на котором был бы собран архив случаев со всего мира, признанных церковью как чудеса.

В возрасте 15 лет у Акутиса была выявлена лейкемия. Течение заболевания протекало быстро, и мальчик умер спустя несколько месяцев после постановки диагноза. Однако перед смертью он доделал сайт-архив чудес. Акутиса в сообществе католиков ввиду ведения онлайн-проектов называют "покровителем интернета" и "инфлюенсером Бога". Его могилу в Ассизи стали посещать верующие.

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Источник
Deutsche Welle
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