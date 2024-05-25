Понтифик хочет канонизировать 15-летнего "инфлюенсера Бога"

Карло Акутис родился в 1991 году в Лондоне в семье итальянцев, приехавших в Великобританию на заработки, позднее они вместе с сыном вернулись в Италию. По словам матери юноши, он уже в семь лет стал ежедневно посещать мессы, а его вера вдохновила женщину к "возвращению в церковь". Мальчик также "находил способы помочь тем, кому повезло меньше" и делал пожертвования для бездомных, пишет американская газета The New York Times.

Карло Акутис интересовался программированием - во время учебы в начальной школе он создал веб-сайты для своего прихода и школы. Позднее у него появилась идея создать онлайн-ресурс, на котором был бы собран архив случаев со всего мира, признанных церковью как чудеса.