Польша собрала 5 млн долларов на "Байрактар" для Украины

Инициатор акции, журналист Славомир Сераковский рассказал, что под конец сбора к акции хотели присоединиться так много человек, что сервера краудфандинговой платформы трижды зависали.
Сбор средств инициировали после того, как в Литве собрали 6 млн евро на “Байрактар” для Украины.
Боевой разведывательно-ударный беспилотный комплекс "Байрактар" TБ2 турецкого производства оснащен ракетами и авиационными бомбами. На дроне установлены камеры высокого разрешения, а оборудование позволяет “Байрактару” находиться в воздухе больше суток.
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