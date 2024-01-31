Польша снова хочет от Германии репараций

Новый глава МИД Польши Радослав Сикорский во время визита в ФРГ вновь поднял тему репараций. "То, что Германия сделала с Польшей во время Второй мировой войны, было ужасно и жестоко", - заявил он в интервью Welt TV во вторник, 30 января, после переговоров со своей немецкой коллегой Анналеной Бербок. Поэтому будет полезно, если ФРГ "найдет креативное решение", чтобы "выразить свое раскаяние и сделать что-то хорошее для людей, которые пережили это время", продолжил Сикорский. "И результатом этого этического осмысления прошлого должна затем стать выплата финансовой компенсации", - заключил он, не назвав конкретных цифр.