10 августа 2023 г. 11:15

Польша разместит на границе с Беларусью 10 000 военных

 
Рассматривается вопрос о закрытии всех пунктов пропуска
Zerkalo.io
Lenkijos-Baltarusijos pasienis
Lenkijos-Baltarusijos pasienis
ФОТО: AP / Scanpix
Вооруженные силы Польши разместят на границе с Беларусью 10 тысяч военнослужащих. Об этом в интервью Польскому радио заявил министр обороны страны Мариуш Блащак.

«Мы перемещаем армию ближе к границе с Беларусью, чтобы напугать агрессора, чтобы он не посмел напасть на нас. Из 10 000 военных 4000 будут напрямую оказывать поддержку пограничной службе, еще 6000 будут в резерве, — сказал глава Минобороны Польши.

Также Мариуш Блащак заявил, что Польша рассматривает вопрос о закрытии всех пограничных переходов с Беларусью. По его словам, это произойдет «в случае повторения таких провокаций, как нарушение белорусскими вертолетами польского воздушного пространства».

Госсекретарь Совбеза Беларуси Александр Вольфович, в свою очередь, заявил, что Польша перебросила два усиленных механизированных батальона в приграничные районы, «безосновательно спекулируя на присутствии в Беларуси ЧВК Вагнера».

«Литва также планирует увеличить свой воинский контингент. Недавно Вильнюс заявил о продлении срока присутствия американских подразделений на своей территории до 2025 года. Только за последние два месяца на территории Литвы и Латвии проведено более 10 учений с участием войск НАТО. Безусловно, все это накаляет военно-политическую обстановку в регионе», — считает Вольфович.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Zerkalo.io
Оставить комментарий Читать комментарии
words.top_headlines
Delfi
Закладка
Поделиться
Комментарии