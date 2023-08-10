Польша разместит на границе с Беларусью 10 000 военных

«Мы перемещаем армию ближе к границе с Беларусью, чтобы напугать агрессора, чтобы он не посмел напасть на нас. Из 10 000 военных 4000 будут напрямую оказывать поддержку пограничной службе, еще 6000 будут в резерве, — сказал глава Минобороны Польши.

Также Мариуш Блащак заявил, что Польша рассматривает вопрос о закрытии всех пограничных переходов с Беларусью. По его словам, это произойдет «в случае повторения таких провокаций, как нарушение белорусскими вертолетами польского воздушного пространства».

Госсекретарь Совбеза Беларуси Александр Вольфович, в свою очередь, заявил, что Польша перебросила два усиленных механизированных батальона в приграничные районы, «безосновательно спекулируя на присутствии в Беларуси ЧВК Вагнера».