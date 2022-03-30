"Мы будем делать все, чтобы до конца года отказаться от российской нефти", — сказал Моравецкий.
Он не уточнил, как именно Польша планирует достичь этого результата в такие короткие сроки, учитывая, что страна сильно зависит от российской нефти. Две трети сырой нефти, перерабатываемой на польских нефтеперерабатывающих заводах, поступает из России.
"Мы больше зависим от российской нефти, чем от их газа, — считает Бернард Свочина из варшавского аналитического центра Instrat. — Кроме того, наш крупнейший нефтеперерабатывающий завод в Плоцке технически и логистически приспособлен к поставкам сырой нефти из России".
Среди всех стран ЕС у Польши четвертый по величине счет за импорт энергии из России: в прошлом году в Москву было отправлено 15,4 млрд евро.
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