Польша отказалась от иска к РФ по авиакатастрофе в Смоленске

Польша отказалась от подачи иска к России в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) по делу об авиакатастрофе 2010 года в Смоленске. Об этом польское министерство иностранных дел сообщило в понедельник, 22 января.

В октябре 2023 года министр иностранных дел Польши Збигнев Рау, председатель подкомиссии по повторному расследованию авиакатастрофы Антоний Мацеревич и юрист Бен Эммерсон подписали соглашение о намерениях, в котором заявили о готовности сотрудничать при подготовке межгосударственной жалобы против РФ в ЕСПЧ. Однако подкомиссия по расследованию авиакатастрофы, в которой погиб тогдашний президент Польши Лех Качиньский, была ликвидирована решением министра национальной обороны 18 декабря 2023 года, тем самым одна из сторон соглашения о намерениях прекратила свое существование, пояснило польское внешнеполитическое ведомство. Нынешний глава МИД Радослав Сикорский уведомил Эммерсона о прекращении действия соглашения о намерениях и отказе от его реализации, указало министерство.