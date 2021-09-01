aA
Правительство Польши запросило у президента разрешение ввести в некоторых регионах режим ЧП из-за ситуации с мигрантами, прибывающими через Беларусь. Это поможет "предотвратить провокации" Минска, считают в Варшаве.
Польша готовится ввести режим ЧП в приграничной с Беларусью зоне
© AFP / Scanpix

Вслед за Литвой и Латвией правительство Польши также хочет объявить чрезвычайное положение в приграничных с Беларусью регионах. Реагируя на проникновение нелегальных мигрантов из соседней страны кабинет премьер-министра Матеуша Моравецкого принял во вторник, 31 августа, решение подать соответствующее заявление президенту Анджею Дуде.

Согласно предложению, в течение 30 дней, на которые вводится режим чрезвычайного положения, более чем в 180 населенных пунктах близ белорусской границы должны быть, среди прочего, запрещены экскурсии и демонстрации.

Статьи по теме:
"Гибридная война Лукашенко". В Страсбурге недовольны тем, как Латвия и Литва обходятся с мигрантами, но не знают, что с этим делать  (35)
ООН призывает Варшаву принять беженцев с белорусской границы  (14)

По словам главы правительства, это позволит Польше лучше гарантировать "непроницаемость" границы и "предотвратить агрессивные действия и провокации", исходящие от режима белорусского правителя Александра Лукашенко. В августе польские пограничники зарегистрировали около 3 тысяч попыток незаконного пересечения границы со стороны Беларуси, более 2 тысяч из них были предотвращены.

Чтобы защитить себя от наплыва нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Афганистана, которые проникают в Польшу из соседней Беларуси, польские власти приступили к строительству заграждения из колючей проволоки высотой 2,5 метра на более чем 400-километровой границе с Беларусью. Количество размещенных там военнослужащих должно быть увеличено на 500 человек до 2 000.

Со времени политических изменений в 1989 году в Польше никогда не объявлялось чрезвычайное положение.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

Deutsche Welle
Статьи по теме:

Президенты Литвы и Польши будут придерживаться общей позиции в борьбе с нелегальной миграцией (12)

Президент Литвы Гитанас Науседа и президент Польши...

TOP новостей

В Литве наступило 1 сентября, но прогнозы не радуют: контактное обучение может продлиться всего две недели (38)

В среду ученики возвращаются за парты, новый учебный...

Премьер-министр Литвы: никто не хотел бы начинать учебный год с эпидемиологических ограничений (11)

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните поздравляет...

Вице-министр: предполагается начало ревакцинации всего населения (23)

Предполагается начало ревакцинации от COVID-19 всего...

Источники: минимальную зарплату в Литве предлагают поднять на 88 евро (12)

Министерство социальной защиты и труда предложит...

Орлаускас: решение муниципалитета обжалуют, митинг состоится (21)

Вильнюсский муниципалитет 31 августа решил не выдавать...