Политики в Германии призвали усилить борьбу со шпионскими дронами

Сразу несколько политиков из правящей в Германии коалиции призвали Минобороны страны в кратчайшие сроки усилить борьбу с БПЛА, которые, предположительно, запускаются для ведения наблюдения за военными объектами в ФРГ. Беседы с политиками опубликовала в воскресенье, 7 января, газета Bild am Sonntag.

Так, эксперт Свободной демократической партии (СвДП) по вопросам обороны Маркус Фабер указал на случаи с "регулярным" обнаружением неизвестных дронов у полигона Клитц в федеральной земле Саксония-Анхальт. БПЛА также видели у полигона в Бранденбурге, где украинские военные обучаются работе с танками Leopard, и на других объектах бундесвера.

Фабер отметил, что наблюдение за объектами является организованным и "явно указывает на Россию", хотя доказать это не удастся, пока не будут захвачены летательные аппараты или их операторы - до сих пор о таких случаях в ФРГ не сообщалось.