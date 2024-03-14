Политика ЕС. Европарламент одобрил Закон об искусственном интеллекте

Но для некоторые таких запретов предусмотрены исключения в случаях, когда это затрагивает интересы безопасности. По этому вопросу были самые большие разногласия между Европарламентом , который стремился к ужесточению контроля за искусственным интеллектом, и государствами-членами ЕС , которые хотели дать своим силовым ведомствам допуск к системам ИИ для пресечения актов терроризма или торговли людьми.

"Мы запрещаем определять с помощью компьютеров, что чувствуют трудящиеся или студенты. У работодателя не будет возможности анализировать эмоции работника. Такая практика, по нашему мнению, недопустима в Европе ".

Закон предусматривает различные меры защиты общества: от маркировки изображений, созданных нейросетями без непосредственного участия человека, до полного запрета некоторого контента. В частности, строго ограничивается использование индивидуальных, этнических или религиозных характеристик для идентификации людей или распознавания их эмоций.

Румынский либерал Драгош Тудораке:

"Мы обязали правоохранительные органы и спецслужбы обращаться за разрешением в суд, если им нужна такая технология. Мы ограничили сферу использования её очень строгим набором преступлений, в том числе тяжких, чтобы у правоохранительных органов не возникло соблазна постоянно использовать эту технологию в общественных местах".

Но евродепутат от немецких "зелёных" Патрик Байер считает, что закон легализует применение искусственного интеллекта без крайней необходимости:

"Ни один террорист не был обнаружен с помощью массовой слежки в режиме реального времени. Но она имеет очень вредный эффект, когда способствует дискриминации меньшинств, поскольку сведения об их деятельности при этом часто искажаются".