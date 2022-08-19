Politico: США допустили использование поставленного Украине оружия для ударов по Крыму

По словам собеседника издания, пожелавшего сохранить анонимность, США предоставили Украине вооружения для самообороны. "Любая цель, которую они решат преследовать на суверенной украинской земле, по определению является самообороной", — заявил он, добавив, что это не американская сторона выбирает цели для применения оружия.

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На уточняющий вопрос, считает ли американская администрация полуостров суверенной украинской территорией, чиновник ответил: "Крым — это Украина".

Такое же мнение высказал и бывший посол США в НАТО Курт Волкер, занимавший пост специального представителя по Украине в администрации Дональда Трампа. "Нападение на российские силы в Крыму ничем не отличается от нападения на них вокруг Киева или в Херсоне или на востоке Украины", — сказал он.

В свою очередь представитель украинских властей дал понять, что в Киеве знают о таком подходе США к использованию оружия против целей в Крыму.

9 августа в Крыму произошла серия взрывов на аэродроме Саки вблизи поселка Новофедоровка. 16 августа в селе Майское Джанкойского района Крыма взорвался склад боеприпасов, а поселке Гвардейское в Симферопольском районе Крыма, по данным местных жителей, произошло несколько взрывов на военном аэродроме. 18 августа власти Крыма сообщили, что в Керчи сработала система ПВО, а в районе аэродрома Бельбек под Севастополем сбили беспилотник

Официально в Киеве не объявляли о своей причастности к взрывам, однако украинские и западные СМИ со ссылкой на анонимные источники писали, что российские объекты атаковали украинские военные. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк 16 августа заявил, что, по его мнению, в России будет происходить больше инцидентов, подобных взрывам в Джанкое и Гвардейском в Крыму.