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Встреча президента России Владимира Путина и президента США Джо Байдена может пройти в Рейкьявике, Праге, Любляне или Баку. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на бывших американских чиновников и аналитиков.
Joe Bideno (tuo metu ėjo viceprezidento pareigas B. Obamos administracijoje) ir Vladimiro Putino (tuo metu ėjo Rusijos ministro pirmininko pareigas) susitikimas Maskvoje 2011 m. kovo 10 d. Russian Prime minister Putin shakes hands with U.S. Vice President Biden during their meeting in Moscow
Joe Bideno (tuo metu ėjo viceprezidento pareigas B. Obamos administracijoje) ir Vladimiro Putino (tuo metu ėjo Rusijos ministro pirmininko pareigas) susitikimas Maskvoje 2011 m. kovo 10 d. Russian Prime minister Putin shakes hands with U.S. Vice President Biden during their meeting in Moscow
© Reuters / Scanpix

Как отмечает издание, некоторые европейские страны уже выразили готовность принять у себя лидеров России и США. В их числе — Швейцария, Финляндия и Австрия, которые не входят в НАТО и считаются «нейтральными».

При этом бывшие американские чиновники и аналитики считают, что из списка возможных мест для проведения саммита нельзя исключать «темных лошадок». Например, встреча может пройти в столицах Исландии, Чехии, Словении или Азербайджана.

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Politico пишет, что членство Исландии и Словении в НАТО может смутить российскую сторону. В свою очередь возможная встреча Путина и Байдена в Баку осложняется тем, что недавно администрация президента США официально признала геноцид армян Османской империей в начале XX века.

В середине апреля Байден по телефону предложил Путину лично встретиться в третьей стране. По словам американского президента, Путин согласился провести встречу в Европе. Сам Путин еще не комментировал это предложение. Американская сторона выразила надежду, что саммит пройден в начале июня.

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