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Украина готова вернуть тела погибших под Киевом и Черниговом россиян. Журналисты Reuters побывали на окраине Киева, где украинские власти продемонстрировали, как складывают трупы в специальный поезд-рефрижератор.
Поезд с "грузом 200". Украинские военные собрали тела российских солдат
© Reuters / Scanpix

По официальным заявлениям, в этом поезде находятся уже сотни тел российских военных.

25 марта Минобороны РФ последний раз отчитывалось о потерях. Тогда сообщалось о гибели 1351 военнослужащего в Украине.

Однако Би-би-си по открытым источникам подтвердила гибель уже 2336 российских военных.

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