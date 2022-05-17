В эфире телемарафона Подоляк рассказал, что переговоры были приостановлены, поскольку после стамбульского коммюнике не было достигнуто существенных продвижений. Он отметил, что требования россиян, в отличие от событий на фронте, не меняются.
"В РФ за 82 дня войны так и не поняли, что ситуация в Украине в целом не такая, как они думали с самого начала. Они до сих пор живут в мире, где якобы есть украинский нацизм", — заявил он.
Хотя на данный момент процесс приостановлен, это не значит, что стороны вновь не сядут в конце за стол переговоров. "Любая война будет завершаться за столом переговоров, и модерировать этот процесс будет господин Зеленский", — сказал Подоляк.
Ранее заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко заявил, что Киев практически вышел из переговоров с Москвой.
Россия и Украина после начала полномасштабной войны провели серию переговоров. После нескольких встреч на территории Беларуси переговоры перешли в дистанционный формат. Сначала Кремль выдвигал ультимативные требования Киеву, в частности, относительно демилитаризации и денацификации, которые российский президент Владимир Путин объявил целью "военной операции" РФ в Украине. Со временем позиция России на переговорах смягчилась.
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