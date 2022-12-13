Под Мелитополем подорвали опоры моста. Что это за мост?

Трасса, на которой произошел взрыв, соединяет два крупнейших города Запорожья, находящихся под контролем России - Мелитополь и Бердянск.От взорванной опоры моста через речку Молочная между Мелитополем и его пригородом Константиновкой до проходящей на севере Запорожской области линии фронта - как минимум 90 км.

Взрыв произошел в относительно глубоком тылу российской армии. Мелитополь служит перевалочной базой снабжения российских войск. Автоколонны из Ростова-на-Дону идут через границу и Мариуполь вдоль моря. Из Мелитополя военные грузы развозятся на северо-запад - к опорным пунктам на левом берегу Днепра, включая захваченную Запорожскую АЭС, и восточнее, по линии Васильевка - Пологи.

Теоретически снабжать российские группировки в Запорожье было бы проще напрямую через Токмак - узловой город к северу от Мелитополя. Но он расположен слишком близко к линии фронта, находится в зоне поражения украинских высокоточных ракет и небезопасен для перегрузки крупных партий боеприпасов и техники.

Пока неизвестно, насколько серьезно повреждение моста на въезде в Мелитополь. Потеря одной трассы не трагична для российских войск. Есть объездные дороги. Но дорог хоть и много, они не равноценны. И противник об этом знает. Не установлена и причина подрыва.

Представитель российской оккупационной администрации Запорожья Владимир Рогов заявил, что у опоры моста была заложена взрывчатка. Это значит, что в тылу российской армии успешно действует украинская ДРГ. Или партизаны.

На российском госТВ в понедельник обсуждали возможность ударов ВСУ по российским тылам.

- Они пытаются бить по нашим базам, по скоплениям войск, материально-технических баз в тылу. Наши подсчитали: уже не на 70 километров бьют, а на 145, - заявил в эфире телеканала "Россия" 1 депутат Госдумы, бывший российский военачальник генерал Андрей Гурулев.

- Ну, там сейчас идет расчет, это предыдущий, сейчас на грани поражения там, 92 километра, - поправил его телеведущий Владимир Соловьев.