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"Нам завидуют за наши темпы вакцинации", - говорит Амос Гарсия Рохас, глава Испанского общества вакцинации, в интервью телеканалу RTVE. Испания, согласно сведениям ее Минздрава, по доле полностью привитых от коронавируса граждан находится на первом месте среди стран "большой двадцатки".
Почему Испания стала рекордсменом по вакцинации от COVID-19
© Reuters / Scanpix

По данным на 7 сентября, 72,5 % населения, или 34 миллиона человек, получили два укола вакцины. Для сравнения: в Германии полностью иммунизированы от коронавируса 61,6% (51,1 млн), в России, по данным на 6 сентября, - 26,7% (39 млн).

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И в то время, как в Германии регулярно протестуют противники вакцинации, в Испании до сих пор такое трудно себе представить. Согласно опросу испанской социологической службы CIS, проведенному в мае текущего года, только 6% испанцев принципиально выступали против прививок. По мнению экспертов, решающее значение для принятия вакцинации имеют культурные и социальные причины. Многие молодые люди сделали себе прививку потому, что 55% испанцев в возрасте от 25 до 29 лет все еще живут со своими родителями. Они хотели защитить своих родственников от вируса.

Чувство общности вместо индивидуализма

"В Испании люди считают себя частью сообщества и убеждены, что есть вещи, которые нужно делать не только для себя, но и для окружающих", - сказал недавно эпидемиолог Мануэль Франко из Университета Алькала в Мадриде, выступая на испанском телеканале RTVE. Об этом также свидетельствует тот факт, что по донорству органов Испания уже в течение десятилетий находится на первом месте в Европе, в разы опережая другие страны.

Так, в Испании в прошлом году на один миллион жителей приходилось 38 доноров, а в Германии - только 11. Кроме того, испанцы с высоким доверием относятся к местной системе здравоохранения и к государственным кампаниям по вакцинации. В стране 97% детей привиты от полиомиелита, менингита и гепатита.

Этим доверием обусловлен успех вакцинации от коронавируса в стране, считает эпидемиолог Даниэль Лопес Акунья, профессор Андалузской школы публичного здравоохранения и бывший исполнительный директор ВОЗ по чрезвычайным ситуациям.

Тяжелый старт вакцинации

"Тот факт, что в Испании всем гражданам доступна публичная система здравоохранения напрямую без страховых компаний, тоже является важным аспектом", - продолжает Лопес Акунья. Начало кампании вакцинации в Испании было довольно вялым. С февраля по апрель прививались медицинские работники, за ними - полицейские, социальные работники, жители и персонал домов престарелых.

Тем не менее, по информации министерства здравоохранения Испании, только 7% населения были полностью вакцинированы в середине апреля. В Великобритании тогда этот показатель составлял 13%. В мае кампания набрала обороты, и доля полностью вакцинированного населения выросла до 20%. В середине июня она достигла 27%, в июле - 44%, а в сентябре - более 70%.

И сейчас, по данным портала Ourworldindata, Испания находится на седьмом месте в мире после Португалии, Мальты, Исландии, Объединенных Арабских Эмиратов, Катара и Сингапура.

Скорбь по умершим от коронавируса

Эпидемиолог Даниэль Лопес Акунья подозревает, что большая готовность пройти вакцинацию также связана со скорбью по умершим друзьям и членам семьи. "Все потеряли близких во время пандемии, - сказал он испанским СМИ. - Я потерял отца, которому было 94 года".

Испания входит в число стран с одним из самых высоких показателей смертности от COVID-19. Согласно исследованию консорциума C-Mor при Университете Овьедо, опубликованному в июле этого года, в 2020 году в стране был зарегистрирован повышенный уровень смертности по сравнению с 2015-2019 годами.

Доля умерших от COVID-19 в этой так называемой избыточной смертности составила 68% в Испании, 80% в США и 96% в Великобритании. Хотя уровень смертности в Испании резко упал благодаря вакцинации, как и количество выявленных случаев заражения, эксперты видят проблему в иммунизации еще не вакцинированного населения.

"До сих пор мы все время расширяли группу людей, имеющих право на вакцинацию, когда ее темп замедлялся", - объясняет Хайме Хесус Перес Мартин, представитель общества вакцинации AEV. Эта возможность сейчас исчерпана, в большинстве городов и муниципалитетов уже наступила очередь подростков в возрасте от 12 до 19 лет. "Темпы вакцинации замедлятся, - констатирует Перес. - Оставшиеся 30% не против вакцинации, но они никуда не торопятся".

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Deutsche Welle

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