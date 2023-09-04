По инициативе литовцев в Украине начинается масштабная трансформация советских школ

Сообщается, что правительство Украины уже выделило финансирование на создание первых пяти проектов трансформации типовых и разрушенных войной школ, которые должны открыть свои двери уже в сентябре следующего года – после реконструкции.
Чтобы помочь Украине, Rebuild the Wonderful объединила три архитектурные компании из Литвы, Эстонии и Венгрии, имеющие опыт трансформации образовательной архитектуры. В Украине реализацию этого проекта курирует градостроительная компания Big City Lab.
Архитектурные концепции украинских школ разрабатываются в сотрудничестве с вице-премьером Михаилом Федоровым, отвечающим за инновации и образование, а также с министром образования и науки Оксеном Лисовым и общественной организацией Mariupol Reborn, планирующей реконструкцию Мариуполя.
По словам архитектора, Украина понимает, что восстанавливать разрушенные войной школы будет слишком дорого, кроме того, на это уйдет много времени, поэтому страна выбирает более эффективный путь – трансформировать советские школы путем преобразования их пространства без сноса зданий.
Rebuild the Wonderful совместно с Big City Lab исследовали все школы в пяти деоккупированных регионах Украины. Из 3059 школ война затронула 835. Из них 403 школы правительство Украины добавило в список приоритетных для восстановления. При сравнении проектов этих школ, выяснилось, что 134 школы построены по пяти типовым советским проектам.
Разработкой проектов займутся три команды архитекторов: Do Architects из Литвы, Kavakava из Эстонии и Archikon из Венгрии. У всех компаний имеется опыт трансформации учебных зданий.
"Пять проектов, которые мы разработали с эстонцами и венграми, позволят нам очень быстро преобразовать эти школы в деоккупированных регионах, а в будущем это может коснуться тысяч других украинских школ, построенных по этим проектам. Узкие и темные коридоры, закрытые и одноцелевые помещения, отсутствие общих пространств, неиспользуемые дворы и окрестности – все, что можно считать советской пространственной пропагандой, должно превратиться в современные школы", – говорит Г. Т. Гилите.
До 2030 года планируется восстановить 9000 школ по всей Украине. Около 40 проц. таких школ построены по типовым советским проектам. Во всех школах Украины планируется создать бомбоубежища. В настоящее время из 13 тыс. действующих в Украине школ они есть примерно в четырех пятых.