По инициативе литовцев в Украине начинается масштабная трансформация советских школ

Rebuild the Wonderful совместно с Big City Lab исследовали все школы в пяти деоккупированных регионах Украины. Из 3059 школ война затронула 835. Из них 403 школы правительство Украины добавило в список приоритетных для восстановления. При сравнении проектов этих школ, выяснилось, что 134 школы построены по пяти типовым советским проектам.

"Пять проектов, которые мы разработали с эстонцами и венграми, позволят нам очень быстро преобразовать эти школы в деоккупированных регионах, а в будущем это может коснуться тысяч других украинских школ, построенных по этим проектам. Узкие и темные коридоры, закрытые и одноцелевые помещения, отсутствие общих пространств, неиспользуемые дворы и окрестности – все, что можно считать советской пространственной пропагандой, должно превратиться в современные школы", – говорит Г. Т. Гилите.