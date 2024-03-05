Писториус: К прослушке офицеров привела частная ошибка

По словам Писториуса, разговор между четырьмя офицерами проходил в соответствии с предписаниями через интернет-платформу Webex, защищенные версии которой вооруженные силы Германии используют для подобных бесед.

При этом министр исключил возможность того, что в разговоре, не будучи никем замеченным, участвовал российский шпион. Глава военного ведомства ФРГ также указал, что беседа офицеров бундесвера состоялась во время проведения Сингапурского авиасалона, на котором присутствовало много высокопоставленных европейских военных. "Такое мероприятие в подобных условиях - настоящая находка для российских спецслужб", - утверждает Борис Писториус. По его данным, в отелях, использующихся для проведения мероприятия, ведется масштабная, но точечная прослушка, доступ же к Webex-конференции немецких офицеров стал "случайной удачей".