Переворот в Нигере: хунта собирается судить свергнутого президента за измену

В субботу высокопоставленная делегация мусульманских священнослужителей из соседней Нигерии встретилась с лидерами хунты в Ниамее, а в воскресенье глава миссии шейх Абдуллахи Бала Лау, лидер нигерийского салафитского движения Izala, заявил, что лидер хунты генерал Абдурахаман Тчиани готов рассмотреть возможность дипломатического урегулирования с Экономическим сообществом западноафриканских государств (ЭКОВАС).

Само заявление стало неожиданностью, поскольку последовало всего через несколько часов после того, как хунта выразила желание прибегнуть к дипломатическим методам урегулирования кризиса в стране.

Международное сообщество требует немедленного освобождения президента Базума. Однако захватившие власть военные не торопятся выполнять это требование. Напротив, представитель хунты зачитал по государственному телевидению заявление, в котором сообщил, что военные собрали доказательства, достаточные для судебного преследования "свергнутого президента и его местных и иностранных сообщников за государственную измену и подрыв внутренней и внешней безопасности Нигера".

По словам врача, посетившего Базума в субботу, несмотря на плохие условия содержания, он находится в "хорошем расположении духа".

С момента переворота в конце июля Базум содержится под стражей в подвале президентского дворца.

По словам шейха, генерал Тчиани заявил, что "их двери открыты для изучения дипломатических и мирных способов решения вопроса". Он также сказал, что Тчиани извинился за то, что не встретился с предыдущей делегацией ЭКОВАС.

При этом назначенный хунтой премьер-министр Али Махамане Ламин Зейн заявил, что готов провести переговоры с ЭКОВАС в ближайшие дни, "чтобы обсудить, как будут отменяться санкции против нас", и настроен оптимистично.

63-летний Базум находится в изоляции вместе с женой и сыном, и состояние их здоровья вызывает все большее беспокойство. Сообщается, что президент сильно похудел, а его 20-летнему сыну, страдающему хроническим заболеванием, было отказано в медицинской помощи.

Его дочь Зазия, во время переворота находившаяся на отдыхе во Франции, рассказала на прошлой неделе британской газете Guardian, что у ее отца, матери и брата нет ни чистой воды, ни электричества, а питаются они рисом и макаронами.