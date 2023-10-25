Пентагон: уже 13 ударов по военным базам США в Сирии и Ираке

Военные базы США и международной коалиции по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ) в Сирии и Ираке за последнюю неделю уже 13 раз подвергались нападениям, сообщил представитель Пентагона генерал Пэт Райдер во вторник, 24 октября. По его словам, в период с 17 по 24 октября солдаты не менее 10 раз подвергались ударам с помощью ракет и дронов в Ираке и три раза в Сирии.